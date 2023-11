Blessin pousse un gros coup de gueule après le partage de l'Union

L'entraîneur de l'USG a montré deux visages dimanche. Le partage face à Gand lui a laissé un goût un peu amer.

L'Union espérait évidemment mieux face à La Gantoise vu les récents résultats en championnat mais ce point face à un concurrent direct aux Playoffs 1 reste tout de même une bonne opération.

Cependant, il semblerait qu'Alexander Blessin ait réagi en deux temps à ce partage de son équipe. L'entraîneur de l'USG estime qu'il a aimé la réaction de son équipe : "Une parfaite situation pour apprendre".

Blessin a "crié" sur ses joueurs

Mais selon des propos de joueurs rapportés par la Dernière Heure, Blessin aurait bien poussé un gros coup de gueule à la mi-temps. "Il a un peu crié pour nous réveiller", a confié Puertas.

Une légère frustration qui se sent dans les propos de l'entraîneur : "Si on n’est pas mené 2-0 à la pause, on peut revenir et cette fois, on a eu la chance que ce soit ‘juste’ 1-0".