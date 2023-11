Hein Vanhaezebrouck mi-figue mi-raison : "Quand on a l'adversaire à sa merci..."

Hein Vanhaezebrouck revient sur le match nul 1-1 contre l'Union SG en Jupiler Pro League. Vanhaezebrouck estime d'un côté que le match nul est un résultat juste, mais l'entraîneur principal pense que Gent aurait dû prendre plus d'avance en première mi-temps.

Vanhaezebrouck commence sa conférence de presse après le match entre Gand et l'Union. "Dans le football, il est rare que peu d'équipes soient capables de jouer à fond pendant 90 minutes. Nous avons pu le faire autrefois, mais cela remonte à un certain temps. À moins bien sûr d'avoir un adversaire qui vous donne le ballon et se replie", partage Vanhaezebrouck via les canaux officiels du club. Vanhaezebrouck explique qu'il savait que maintenir une pression constante contre l'Union serait difficile. "Mais je savais que ce ne serait pas le cas contre l'Union. Nous l'avons fait pendant 45 minutes, où nous aurions dû en tirer beaucoup plus. Nous les avons mis en difficulté à de nombreuses reprises, mais notre gestion de la perte de balle n'était pas optimale, ce n'était pas de haut niveau", déclare Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck fait l'éloge du leader, l'Union. "Nous savions que nous jouions contre une équipe directe, solide défensivement, normalement très efficace en attaque. Dans une optique offensive, vous devez être efficace, vous devez saisir ces chances. Vous devez saisir ces moments. Je pense donc que nous aurions dû toujours aller à la pause avec un peu plus d'avance", estime Vanhaezebrouck.

Difficile deuxième mi-temps pour Gent Vanhaezebrouck a constaté que les Buffalos ont eu du mal en deuxième mi-temps. "En seconde période, nous avons senti que nous perdions le contrôle du match. Les espaces devenaient trop grands, nous n'étions plus compacts. En défense, on reculait trop rapidement, le milieu de terrain ne pouvait plus suivre. Vous pouvez alors envisager d'introduire d'autres joueurs, mais ceux qui sont entrés n'avaient eu que deux séances d'entraînement", partage Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck conclut en partageant sa conclusion finale sur le match. "A posteriori, vous êtes satisfait d'avoir quand même obtenu un match nul. Nous avons très peu créé en seconde mi-temps. Donc, tout bien considéré, on peut dire que le match nul est peut-être mérité. Mais d'un autre côté, si vous démarrez de manière fantastique et que vous avez l'adversaire à votre merci. Alors, vous devez en fait porter le coup fatal. Et vous vous retrouvez dans une situation où avec quelques buts d'avance, cela aurait été suffisant vers la fin, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci", conclut Vanhaezebrouck.