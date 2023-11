La grosse colère de Blessin

Alexander Blessin, l'entraîneur principal de l'Union SG, revient sur le match entre le leader et La Gantoise. En visite chez les Buffalos, la rencontre s'est terminée sur un match nul 1-1. Blessin est mécontent de la première mi-temps mais a remarqué une forte réaction de l'Union après la pause.

Blessin commence à parler de la première période entre La Gantoise et l'Union. 'Cette première période a été très difficile. Je ne suis pas satisfait. Notre approche du match et notre incapacité à adapter notre jeu. Notre plan n'a pas fonctionné, dès les cinq premières minutes nos joueurs devaient se rendre compte que nos passes étaient trop courtes. Trop d'erreurs dans notre jeu de passes', partage Blessin via les canaux officiels de La Gantoise.

Blessin a observé un départ très fort de La Gantoise dans le match, il était donc soulagé que le score ne soit que de 1-0 à la mi-temps. 'La Gantoise était très forte à ce moment-là, beaucoup plus convaincante. Nous avons perdu notre capacité à garder le ballon. Ils nous ont mis beaucoup de pression, une grande intensité. Nous pouvions être heureux que ce ne soit que 1-0 à la pause', ajoute Blessin.

Blessin a remarqué que l'Union pouvait inverser la tendance en seconde période. 'En seconde période, nous sommes revenus différemment du vestiaire. Nous avons montré un visage différent, nous avons apporté des changements. En seconde période, nous avons été très forts, le match nul était finalement mérité. Ce point contre une équipe forte est important à ce stade', conclut Blessin.