Soirée presque parfaite pour Anderlecht à Westerlo

Trois buts, trois points et une soirée tranquille: les Mauves ont fait le job à Westerlo, ils ajoutent trois points à leur compteur et se rapprochent provisoirement à un point de la première place de l'Union.

Après la victoire arrachée dans les dernières secondes la semaine dernière contre Westerlo, le Sporting d'Anderlecht espérait vivre une soirée moins stressante à Westerlo. Avec une petite surprise dans le onze de base: la titularisation de Benito Raman, préféré à Alexis Flips pour compenser l'absence de Thorgan Hazard, à nouveau absent vendredi soir.

Les occasions manquées avant le but d'ouverture

Et le numéro 9 du RSCA, qui n'avait plus été titularisé depuis la fin du mois d'août en championnat, a joué un rôle majeur dès le début de la rencontre. Il a d'abord profité d'une grosse erreur des défenseurs centraux de Westerlo à la sixième minute pour alerter Sinan Bolat, qui a repoussé dans les pieds d'Anders Dreyer. Le Danois avait le but ouvert et aurait dû conclure, mais il a envoyé la balle au-dessus.

Cinq minutes plus tard, Raman a tenté une deuxième fois sa chance, mais n'a pas réussi à cadrer. Mais, à la 20e minute de jeu, il a profité d'une phase limpide du Sporting pour ouvrir le score d'une frappe croisée parfaite. L'ancien Gantois a même eu l'occasion de doubler la mise à la 35e, mais Bolat a plongé dans ses pieds pour lui envoyer le ballon.

La réaction campinoise

Une occasion qui a eu le mérite de réveiller les Campinois. Nettement dominé jusque-là, le KVC Westerlo est sorti de sa coquille dans les dix dernières minutes de la première minute, avec des grosses occasions à la clé. Il a fallu un sauvetage sur la ligne et plusieurs arrêts de Schmeichel pour empêcher les visités d'égaliser. Et, juste avant la pause, la frappe de Griffin Yow avait laissé le portier danois sur place, mais le ballon a fini sa course à quelques centimètres du poteau droit du but anderlechtois.

Anderlecht fait le break et s'impose

Le Sporting a toutefois retrouvé des couleurs au retour des vestiaires et aurait pu rapidement faire le break. Mais la frappe de Stroeykens a échoué juste à côté de la cible et celle de Dolberg, déviée, a atterri sur la barre du but de Bolat.

Raman a, lui aussi eu ses occasions pour doubler la mise. A l'heure de jeu, l'ancien de Schalke a frappé à deux reprises. Sa première tentative a échoué au-dessus de la cible, la seconde... à côté. Mais les efforts anderlechtois ont été récompensés. A la 67e, Thomas Delaney a rassuré le Sporting et un quart d'heure plus tard, Kasper Dolberg a terminé le travail.

Une seule petite ombre au tableau pour Anderlecht, puisque Westerlo a sauvé l'honneur en fin de match via Jordan Bos. Sans conséquence pour le Sporting, qui s'impose logiquement et revient à un petit point de l'Union en tête du classement.