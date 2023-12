"Je sais à quel point il a eu du mal à revenir en Belgique" : le conseil clair de Thomas Vermaelen pour Jan Vertonghen

Jan Vertonghen est en pleine forme avec Anderlecht. Mais l'horloge biologique continue de tourner et rend incertains ses plans en fin de saison.

Au vu de son niveau actuel, il est tout sauf illogique de voir la direction d'Anderlecht faire tout pour prolonger Jan Vertonghen. Le contrat du Diable Rouge se termine en effet au mois de juin. Mais les 36 ans de Vertonghen (37 en fin de saison) lui font de plus en plus souvent se poser la question de la saison de trop.

Pour avoir raccroché les crampons il y a un an, Thomas Vermaelen connait bien ce dilemme et conseille ainsi son ancien coéquipier à l'Ajax : "Continue à jouer au football le plus longtemps possible, Jan. Aussi difficile que cela puisse être, avec ces maux récurrents et tout cela. Mais si tu peux continuer un peu plus longtemps, n’hésite pas" clame-t-il dans Het Nieuwsblad.

Selon l'actuel entraîneur des U20 belges, Vertonghen se sent désormais bien à Anderlecht : "Je sais à quel point il a eu du mal à revenir en Belgique. C’était un peu contre son gré, mais maintenant que sa famille s’est installée, vous remarquerez que le meilleur est encore à venir". Un scénario qui se verrait confirmé par le potentiel retour en Coupe d'Europe la saison prochaine ?