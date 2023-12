"On aurait pu tuer le match mais..."

Anderlecht a fait le boulot face à Westerlo. Une victoire qui permet aux Mauves de mettre la pression sur l'Union.

Ce succès sur le terrain de Westerlo (1-3) fait énormément de bien à Anderlecht puisqu'en plus de signer une deuxième victoire de rang après celle face au RWDM, cela permet de mettre la pression sur l'Union au classement.

"On a un groupe vraiment fantastique. On aurait pu tuer le match plus tôt, mais c’est déjà positif de se créer autant d’occasions", a confié Yari Verschaeren après le match dans des propos relayés par Le Soir.

Dreyer et Dolberg ont encore frappé

Une soif de buts partagée par son coéquipier Ludwig Augustinsson : "Ce soir, on a livré une bonne prestation d’ensemble même si on aurait dû marquer davantage de buts encore".

Une équipe d'Anderlecht mise au large par sa Danish Connection qui a encore frappé via Dreyer et Dolberg : "On a fait un reset à la pause et on est remontés sur la pelouse avec l’envie de rapidement marquer un 2e et un 3e but, ce qu’on a réussi à faire d’ailleurs grâce à eux".