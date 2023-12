Exaspéré, ce joueur se montre très critique envers son équipe après la défaite à l'Union

Le KV Malines s'est de nouveau incliné. Cette fois-ci, sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (1-0). Pourtant, les coéquipiers de Jordi Vanlerberghe n'ont pas mal joué.

Le plus gros problème du KV Malines semble cependant récurrent, et s'est de nouveau présenté ce dimanche : l'équipe a de grandes difficultés pour marquer. Vanlerberghe s'est montré critique envers les occasions manquées par son équipe. "Nous avons eu l'occasion de faire 1-1. Il faut prendre des points quand on en a la possibilité. Contre qui que ce soit."

"C'est vraiment très malheureux. On pouvait prendre un autre bon point après la semaine dernière. Nous manquons de tranchant pour marquer. Les buts suivront, mais le fait est qu'on ne se récompense pas", observait le défenseur central.

Les statistiques ne mentent pas : Malines n'a marqué que 16 fois en 18 matchs. "C'est trop peu. Plus vous mettez de temps à mettre la machine en route, plus les gens en parlent. Cela devient de plus en plus une question d'actualité. Nous devons essayer de nous débarrasser de cela au sein de l'équipe. Nous devons marquer pour gagner, c'est clair."

Malines est 11e du championnat. Le club va devoir batailler pour espérer passer une suite de saison plus tranquille. "Les sept premières équipes ont vraiment crée un écart. Entre les neuf dernières équipes, c'est tellement serré. Cela va être stressant jusqu'à la fin de la saison", a conclu Vanlerberghe.