Première victoire du RWDM en D1A, avec Mercier à la baguette !

Un RWDM convaincant a tenu bon pour aller prendre trois points mérités du côté d'OHL. La première victoire des hommes de Claudio Caçapa en D1A.

Pour son premier déplacement de la saison, le RWDM a fait la très bonne opération en allant l'emporter (...) du côté d'OHL, prenant ses trois premiers points. Une victoire que les Bruxellois ont été chercher malgré la mauvaise surprise que constituait l'absence de Gueye, leur nouvelle recrue, finalement pas qualifié.

Le début de match était pourtant à l'avantage des Louvanistes. Thorsteinsson alertait Théo Defourny dès la 4e minute d'une volée vicieuse, profitant d'espaces qui seront laissés pendant une bonne partie du match par Abner. Le RWDM répond : isolé par un premier caviar de Xavier Mercier, De Sart envoie au-dessus (12e).

La défense centrale molenbeekoise montrera ensuite de nouveau ses limites : Richie Sagrado en profite et devance tout le monde (18e, 1-0). Mais progressivement, le RWDM va prendre le dessus, notamment en remportant la bataille du milieu de terrain : Pierre Dwomoh est partout. Au contraire d'El Ouahdi, qui ne réussira absolument rien en première période.

Le show Mercier va alors commencer, les pertes de balle d'OHL se multipliant ; après une erreur de Pletinckx, il envoie une frappe sèche bien sortie par Cojocaru (31e). Ses équipiers sont moins inspirés et manquent presque tous leurs centres, jusqu'à un amour de balle piquée que convertit tout aussi joliment Mickaël Biron au meilleur moment (43e, 1-1).

On sent qu'il y a encore mieux à aller chercher qu'un premier point et dès la reprise, c'est la confirmation : Fede Ricca touche le ballon de la main sur la première action de la seconde période, c'est penalty - et Biron s'en charge (1-2, 46e).

Pour se maintenir en D1A, il faut aussi un bon gardien de but, et ce sera au tour de Théo Defourny de se mettre en évidence une dizaine de minutes plus tard d'un arrêt réflexe fulgurant sur une tête à bout portant (56e). Le RWDM, un peu à l'image de son maestro Mercier pas encore à 100% physiquement, s'éteint un peu et gère son avance.

Comme à Charleroi, OHL ne montrera aucune créativité face à un adversaire regroupé derrière et qui ne lâche rien. Les Louvanistes en sont même inquiétants d'indigence, même si une frappe déviée frôle le poteau d'un Defourny battu (86e) et qu'il faut un retour in extremis de Le Joncour devant Nsingi (89e) pour garder ces trois points déjà précieux.