Surprises au coup d'envoi à OHL-RWDM (et une mauvaise pour les Molenbeekois)

Au moment de découvrir la formation des deux équipes du soir, il y avait des surprises dans les deux camps à OHL-RWDM. Ainsi, Mandela Keita fait son retour à Louvain, tandis que les nouvelles recrues molenbeekoises sont absentes du noyau !

Récemment, on pensait que OHL et l'Antwerp avaient enfin trouvé un accord concernant le transfert de Mandela Keita. Prêté la saison passée, l'international espoirs avait convaincu tout le monde au Bosuil et participé activement au titre du Great Old.

Mais surprise ce samedi soir : alors qu'il était absent lors du premier match de championnat, Keita... est titulaire face au RWDM. On imagine que le coach comme le joueur expliqueront la situation en après-match.

𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝𝐥𝐢𝐬𝐭 | Première titularisation pour Dwomoh. Alles geven boys ! pic.twitter.com/FrrH0xiLsd — RWDM (@RWDMolenbeek) August 5, 2023

Le RWDM, de son côté, avait annoncé pouvoir compter dès à présent sur son nouvel attaquant Makhtar Gueye. Le joueur était censé être qualifié, ce que tout le monde pensait au club également... mais ne l'est finalement pas, et est donc absent. Un coup dur pour Claudio Caçapa !