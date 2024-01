Un jeune Diable Rouge a tapé dans l'oeil d'un club de Premier League

L'Antwerp pourrait-il se faire véritablement dépouiller cet hiver ? En plus d'Arthur Vermeeren, c'est désormais Mandela Keita qui est suivi en Premier League.

Selon les informations du Nieuwsblad ce lundi, Mandela Keita (21 ans) serait suivi de près par West Ham United. Les Hammers auraient récemment envoyé un scout au Bosuil afin d'observer le milieu de l'Antwerp. Après une absence pour blessure, Keita est redevenu un pilier de l'entrejeu anversois, et West Ham aurait donc été convaincu. L'entourage du joueur aurait également été contacté.

Mandela Keita avait déjà été suivi par des clubs anglais par le passé, mais West Ham United dispose de moyens plus élevés que ses autres prétendants (comme Leeds, Nottingham ou Norwich). L'Antwerp a dépensé près de 8 millions d'euros pour le médian d'OHL l'été dernier, et espère donc une belle somme ; Keita est estimé à 11 millions par Transfermarkt, mais le jeune international belge (une cap) devrait en rapporter plus.

Reste à voir si l'Antwerp sera vendeur, car un départ d'Arthur Vermeeren dès cet hiver est également une vraie possibilité.