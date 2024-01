Banderole marquante des joueurs de l'Antwerp pour Marc Overmars : "Tout le monde au club se soutient comme un seul homme"

Après la large victoire contre le Sporting Charleroi, les joueurs de l'Antwerp ont déployé une banderole devant leurs supporters. Sur celle-ci : "Marc Overmars, pour toujours derrière toi", en référence à la suspension d'un an du directeur sportif de l'Antwerp.

Reconnu coupable de comportements appropriés envers des femmes lors de son passage à l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars a reçu une suspension d'un an de la FIFA, et ne peut donc plus exercer dans le monde du football pendant cette période.

Ce dimanche, après leur large victoire contre le Sporting Charleroi, les joueurs de l'Antwerp ont déployé une banderole devant leurs supporters. "Marc Overmars, pour toujours derrière toi". Le directeur sportif appréciera.

Mark Van Bommel et Owijn Wijndal apportent leur soutien à Mark Van Bommel

"Nous voulons montrer que nous le soutenons toujours" a déclaré le buteur, Owen Wijndal, à l'interview d'après-match. "Nous ne savions pas quoi faire pour le lui montrer, nous voulions juste montrer notre soutien."

Le compatriote de Marc Overmars et T1 du Great Old, Mark Van Bommel, a également été invité à donner son avis sur la question, en conférence de presse. Il ne lui avait pas échappé que les supporters anversois avaient déjà déployé une banderole en début de rencontre.

"Et c'est ce qui est génial, dans ce club. Tous ceux qui appartiennent au club se soutiennent comme un seul homme. C'est le cas maintenant, mais c'était aussi le cas en deuxième division. On ne voit ça que très rarement" a assuré l'entraîneur principal.