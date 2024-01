Lucide, Felice Mazzù tire le sombre bilan de la défaite de Charleroi à l'Antwerp

Felice Mazzù s'est montré très lucide à l'interview, après la débâcle du Sporting Charleroi au Bosuil. Les Zèbres devront afficher un tout autre visage le week-end prochain, contre le Club de Bruges.

Le Sporting Charleroi a subi la loi de l'Antwerp, ce dimanche au Bosuil. Les Zèbres n'ont pas existé et ont concédé quatre buts, avant de voir Antoine Bernier sauver l'honneur en toute fin de partie. C'est un Felice Mazzù très lucide qui s'est présenté à l'interview, au micro d'Eleven Sports.

"Je pense que l’adversaire a fait la différence. Anvers a été meilleur que nous. On a eu beaucoup de retenue. On a essayé d’être dans la bonne organisation, on avait bien commencé le match. Après le premier but, on a trop reculé et leur losange au milieu nous a fait du mal. On a essayé de le contrer, mais c’est difficile de changer les principes de jeu en cours de match, sans en parler."

"On a marqué, on a sauvé l’honneur, mais on doit être bien plus performant dans tous les paramètres pour accrocher ce genre d’équipes. Janssen a fait du mal en première mi-temps, en décrochant sur le côté gauche. On a mieux géré leur losange en seconde période."

Charleroi devra montrer un autre visage contre Bruges

Le milieu de terrain carolo a sombré face à la supériorité numérique anversoise. Un problème qu'a voulu régler Felice Mazzù, mais c'était déjà trop tard. "On a changé de mécanisme et d’organisation pour être plus près dans les prises en charge. Cela nous a permis de ressortir quelques fois, mais on a manqué de précision sur nos quelques situations."

Après cette rencontre à l'Antwerp, le Sporting Charleroi recevra le Club de Bruges, le week-end prochain. Une nouvelle rencontre difficile, lors de laquelle il faudra afficher un tout autre visage.

"Se ressaisir, se remettre en question et mettre plus d’intensité dans ce qu’on fait. Avoir une plus grosse envie pour aller chercher un meilleur adversaire que nous sur papier, comme c’était le cas aujourd’hui. Il faut aller chercher dans notre plus profond pour prendre des points contre ce genre d’équipes" a conclu Felice Mazzù.