La réaction surprenante mais optimiste d'Arnaud Bodart après la nouvelle défaite du Standard

Les Rouches ont perdu par le plus petit écart face au champion en titre. Conséquence : la zone rouge se rapproche de plus en plus.

Le Standard s'est incliné à domicile face à l'Antwerp mercredi soir et s'enfonce un peu plus dans la crise puisque le club n'a désormais plus remporté le moindre match depuis le 25 novembre dernier (victoire 1-0 face à Genk). Cependant malgré ce revers qui les rapproche de la zone rouge, Arnaud Bodart reste optimiste au micro d'Eleven Sports : "Nous devons continuer à travailler mais nous allons dans la bonne direction". Le gardien des Rouches est sûr que le nouveau plan de jeu mis en place par Ivan Leko va porter ses fruits : "nous avons mis deux matchs pour s'y habituer et aujourd'hui, je pense que nous avons bien su le mettre en place. Nous ne pouvons compter que sur nous pour le futur." Classement T P G P P B = Forme 1. Union SG 23 55 17 4 2 51-25 26 G P G P G 2. Anderlecht 22 44 12 8 2 42-24 18 P G G P P 3. FC Bruges 23 41 11 8 4 48-21 27 G P G G P 4. La Gantoise 22 39 10 9 3 39-24 15 P G G P P 5. Antwerp 23 38 10 8 5 42-22 20 P P G P G 6. KRC Genk 23 36 9 9 5 44-24 20 P G P P P 7. Cercle de Bruges 23 33 10 3 10 29-28 1 G P P P P 8. KV Malines 22 28 8 4 10 25-27 -2 P G P G G 9. STVV 22 28 6 10 6 25-32 -7 P G P P P 10. Westerlo 23 25 6 7 10 36-42 -6 P G P P G 11. Charleroi 23 24 6 6 11 24-38 -14 P G P P G 12. Standard 23 24 5 9 9 20-32 -12 P P P P P 13. Eupen 23 21 6 3 14 23-44 -21 P P G G P 14. OH Louvain 23 21 5 6 12 28-40 -12 P G P P G 15. RWDM 23 21 5 6 12 25-47 -22 P P P P P 16. KV Courtrai 23 15 3 6 14 16-47 -31 P P G P P