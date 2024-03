Bruges repousse Genk aux limites du top 6, Deila sauve (pour l'instant) sa tête

Le Club de Bruges s'est rassuré et s'est imposé face à Genk ce dimanche dans une rencontre très importante en marge des Play-offs (0-3).

Bruges se déplace à Genk avec la volonté de se redonner de l'élan après l'élimination en Coupe contre l'Union. En cas de nouveau mauvais résultat, Ronny Deila peut sérieusement craindre pour sa place. A Genk, la situation est encore plus préoccupante. Les Limbourgeois veulent profiter de la défaite de La Gantoise face au Standard pour prendre une sérieuse option sur les Play-offs.

Bruges prend directement d'assaut la cage de Genk. Les locaux sont véritablement étouffés dans les premières minutes. Skov Olsen s'infiltre dans le rectangle et frappe, ça passe juste à côté (1e).

Premier tournant : la maladresse de Tolu

Genk tente de répondre ensuite. Mechele se fait avoir comme un bleu par Bonsu Baah. La faute est évidente : penalty. Tolu Arokodare s'avance assez confiant mais l'attaquant de Genk manque complètement son penalty. Le ballon roule tranquillement à côté du poteau de Jackers ; Bruges peut s'estimer très chanceux (15e).

Vetlesen met Bruges aux commandes

Il y a des occasions des deux côtés, le match est équilibré, mais c'est Bruges qui prend l'avantage. Lancé idéalement par Jutgla dans le dos de la défense, Vetlesen trompe Vandevoordt et fait 0-1 (26e). Dans la foulée, l'Espagnol est tout près de faire 0-2 mais Vandevoordt réalise un superbe arrêt (28e).

La suite et fin de la première mi-temps est un enchaînement d'occasions. Genk compte sur la vitesse d'Oyen et El Khannouss et les infiltrations d'Heynen. Bruges souffre...

Deuxième tournant : le double sauvetage de Jackers

...mais tient le coup grâce à son gardien, Nordin Jackers. Remplaçant de Simon Mignolet, le jeune gardien sort d'abord une frappe d'El Khannouss avant d'enchaîner sur un arrêt cinq étoiles sur une tête rageuse de McKenzie. Genk mérite sans doute de rentrer aux vestiaires sans être mené, mais il n'en est rien.

Les Limbourgeois continuent d'essayer en seconde mi-temps. Tolu, décidément pas dans un grand jour, ne profite pas d'une relance catastrophique de la défense brugeoise et frappe trop sur Jackers (50e). Genk se fatigue progressivement et tombe sur un Club de Bruges mature, qui gère son avance et tue ensuite le match.

Odoi puis Skov Olsen enterrent les derniers espoirs de Genk

Sur un superbe corner de De Cuyper donné au premier poteau, Odoi s'élève parfaitement et trompe Vandevoordt. Le match semble tué (0-2, 73e).

La fin de match est très dure pour Genk, qui voit Mr Vergoote indiquer le point de penalty - après intervention du VAR - pour une faute de main dans le rectangle. Skov Olsen conclut sans problème (0-3, 85e).

Le score est lourd, ne reflète pas totalement le match, mais Bruges mérite pour autant sa victoire. Les Blauw en Zwart se relancent et voudront terminer dans le trio de tête avant les Playoffs. Ronny Deila peut souffler. Genk reste 6e et manque et une occasion en or de mettre la pression sur l'Antwerp.