Deux équipes belges sont passées à côté d'Erling Haaland à l'époque !

L'histoire est connue : le Club de Bruges aurait pu signer Erling Haaland à l'époque, quand le jeune norvégien évoluait à Molde. Mais les Blauw & Zwart ne sont pas les seuls à avoir loupé le coche.

Il est toujours difficile de prédire quels joueurs pourraient, à l'avenir, devenir des superstars. On sait ainsi qu'à l'époque de la filière argentine du RSC Anderlecht, le club bruxellois aurait pu attirer des joueurs tels qu'Angel Di Maria ou Sergio Agüero, et s'en est certainement mordu les doigts après coup. Mais plus récemment, une mésaventure est bien connue.

Le Club de Bruges, en effet, aurait pu s'offrir les services d'un certain Erling Haaland en 2018, quand le Norvégien évoluait encore à Molde (lire l'histoire complète ici). Les exigences financières de Mino Raiola, devenu l'agent de Haaland depuis peu, ont compliqué le deal.

Mais Bruges n'est pas le seul club belge à avoir loupé le coche. En effet, Het Laatste Nieuws révèle, pour la première fois, que le Racing Genk était également intéressé. Le père d'Erling Haaland a même rencontré Dimitri De Condé, qui explique pour le média néerlandophone : "Il faut être réaliste dans ce type de dossier. Salzbourg et Bruges étaient déjà sur le coup, et je me suis rapidement dit que ça n'allait pas marcher".