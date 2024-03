Encore une erreur d'arbitrage reconnue par le Département : "Personne ne s'attendait à cette décision"

Alors que le score était déjà de 0-2, l'arbitre de Genk-Bruges a en effet sifflé un penalty pour un bras de Yira Sor. Pourtant, le Genkois semblait bien incapable d'empêcher le ballon de rebondir sur son bras, étant au duel avec Bjorn Meijer dans le rectangle. Frank De Bleeckere, dans Under Review, a confirmé que le penalty était une erreur.

"Nous ne nous attendions pas à ce qu'un penalty soit sifflé", déclare le patron de l'arbitrage belge. "C'est une situation où les deux joueurs courent l'un à côté de l'autre, le ballon est frappé très près du bras du joueur de Genk, qui est en mouvement. Le ballon touche sa main. Nous n'attendions ni penalty, ni intervention du VAR".

De Bleeckere, conscient que l'arbitrage est dans la tourmente ces derniers mois, précise ensuite que ce type de phase sera réexpliqué aux référés dans les semaines à venir afin d'éviter que de telles erreurs se reproduisent.

Franck De Bleeckere gives his take on the penalty during #GNKCLU pic.twitter.com/CGKqu9VJwS