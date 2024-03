La très belle initiative du Sporting Charleroi à l'occasion du match contre le Cercle de Bruges

Alors que l'ambiance est un peu plus optimiste désormais à Charleroi, la réception du Cercle de Bruges sera très attendue. Ce sera également l'occasion d'une belle initiative du club carolo.

Avec leur victoire à Westerlo, les Zèbres peuvent un peu souffler : les voilà hors de la zone rouge. Le plus dur n'est pas encore fait, et il faudra confirmer contre le Cercle de Bruges, mais les sourires sont un peu revenus à Charleroi. Et ils seront présents samedi prochain, à l'occasion d'une initiative très sympathique mise en place par le club carolo.

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, qui se tient le 8 mars, le RCSC va rendre hommage à la gent féminine. Ce qui signifie une entrée gratuite pour toutes les femmes en T1 et T3, ainsi qu'un Happy Hour jusqu'au coup d'envoi : une bière achetée (avec ou sans alcool), une bière gratuite !

On peut donc imaginer que les travées du Mambourg auront un visage plus féminin qu'à l'accoutumée, samedi prochain pour la réception du Cercle de Bruges.