La victoire de Charleroi a des conséquences directes et mathématiques sur les Playdowns !

Charleroi est sorti de la zone rouge en allant gagner à Westerlo. Mais un peu plus bas, cette victoire a aussi des conséquences sur le KV Courtrai.

Alors qu'en haut, seules deux équipes sont déjà assurées de disputer le top 6 (l'Union et Anderlecht, bien sûr), il restait encore un petit doute en bas concernant la lanterne rouge. Mathématiquement, le KV Courtrai pouvait encore rêver à une sortie de la zone rouge durant la phase finale. Ce n'est plus le cas depuis ce vendredi soir.

La victoire du Sporting Charleroi à Westerlo élimine en effet mathématiquement Courtrai de la course au maintien direct. Avec trois matchs à jouer et 10 points d'écart, même le sans-faute ne suffirait pas. Bien sûr, les chances courtraisiennes étaient déjà infimes, leur belle série de début 2024 ayant abruptement pris fin depuis 3 matchs.

Pour Eupen et le RWDM, le couperet se rapproche avec respectivement 7 et 5 points à rattraper avant les matchs de ce week-end (et avec deux équipes encore au-dessus d'eux). Et bien sûr, la victoire de Charleroi met une pression terrible sur OHL et le Standard, qui peuvent finir ce week-end dans la zone rouge...