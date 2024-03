Charleroi revient à la hauteur du Standard grâce à sa première victoire à l'extérieur : "C'est comme ça qu'on se maintient"

Charleroi a décroché trois points importantissimes sur la pelouse de Westerlo. Felice Mazzu était particulièrement soulagé après la rencontre.

Avec cette première victoire à l'extérieur de la saison, obtenue au courage sur la pelouse du Kuipje, Charleroi ressort de la zone rouge. Les Zèbres reviennent à hauteur du Standard, qui joue ce soir contre Gand.

Felice Mazzu se félicite de l'état d'esprit affiché par son groupe : "Cette victoire fait du bien. On a souffert par moments mais on avait un grand gardien et un peu de réussite aujourd’hui, ça faisait longtemps que ça nous était plus arrivé. Le groupe a toujours de l’envie et il l’a montré ce soir" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Le coach carolo sait parfaitement que dans ce contexte, les points priment par rapport au contenu : " Je pense qu’on a trop reculé en deuxième mi-temps pourtant on en avait parlé à la mi-temps, mais Westerlo a mis une grosse pression. Je n’ai pas envie de faire une multitude d’analyses, vu notre situation, le plus important était de prendre les trois points. Ce n’était pas spécialement beau, mais tout le monde a défendu comme des chiens de la casse. C’est comme ça qu’on se maintient".