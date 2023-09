Poteau, VAR et désillusion pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi pensait tenir sa première victoire de la saison, mais le VAR et un penalty tardif des Canaris est venu priver les joueurs de Felice Mazzù d'une victoire qui aurait été méritée.

Avant le début de cette sixième journée, le Sporting de Charleroi cherchait encore sa première victoire de la saison. La réception de STVV était peut-être une bonne occasion de donner enfin l'ivresse des trois points aux spectateurs carolos venus en nombre pour un dimanche soir. Pour ce duel, Felice Mazzù alignait une équipe attendue et un duo formé de Badji et de Dabbagh.

La première période est… d'un triste. Il n'y a que très peu d'occasions. Une de chaque côté pour être précis. La première est pour Barnes, l'attaquant des Canaris, qui se heurte à Koffi. La deuxième est pour Badji, qui récupère un peu miraculeusement un centre de Mbenza, mais lui aussi bute sur le gardien adverse, Suzuki.

Après cela, rideau, et surtout changement. Daan Heymans, dans les bonnes zones sur certains centres, mais qui n'a jamais pu être dangereux, est remplacé par le nouveau venu Parfait Guiagon. Si Suzuki ne doit pas faire d'arrêt, ce sont ses défenseurs qui bloquent des tirs de Guiagon et de Mbenza. En face, Koffi a lui du travail sur une énorme frappe d'Ito.

Le match se débride de plus en plus, pour le grand bonheur des spectateurs, et les deux gardiens se mettent en évidence, notamment Koffi qui doit sauver les meubles devant Ito, alors que Suzuki lui peut remercier la solidité de son poteau droit sur un missile de Mbenza.

Mais les dernières minutes vont être salvatrices pour les hommes de Felice Mazzù. Un débordement de la droite de Rogelj permet à ce dernier de trouver Dabbagh, ce dernier ouvre le score d'une reprise de volée du plat du pied (80', 1-0). Mais quelques minutes plus tard, Delorge s'écroule dans le rectangle local : le VAR appelle l'arbitre, Wim Smet, et ce dernier siffle penalty. Koita ne se fait pas prier pour égaliser (89', 1-1). Dans les derniers instants, le VAR annule même un penalty donné à STVV, la faite sur Ito ayant été faite en dehors du rectangle.

Cette égalisation assez tardive ne fait pas les affaires des Zèbres, qui cherchent toujours leur première victoire de la saison et qui devront maintenant attendre deux semaines et un déplacement au Club de Bruges pour tenter d'enfin ouvrir leur compteur de victoires.