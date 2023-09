Anderlecht, à 11 contre 10, tenu en échec... par Tolu Arokodare, qui avait posé un lapin aux Mauves

Anderlecht s'est rapidement retrouvé en supériorité numérique suite à une décision contestable, mais a eu bien du mal à en profiter. Il aura fallu... un coup de génie de Francis Amuzu, mais ce sera finalement insuffisant !

On pensait que tous les ingrédients d'un bon "topper" était là : un Genk galvanisé par sa qualification européenne et dans un stade comble, un Anderlecht en pleine bourre. Pendant quelques minutes, le RSCA prend Genk à la gorge, Leoni et Delaney multiplient les jaillissements.

Puis, Genk va se ressaisir et ses deux talents ghanéens, Paintsil et Bonsu Baah, mettront la défense mauve sous pression. Vertonghen, intelligemment, "calme" le gamin de 18 ans, les deux hommes prennent un carton précoce... et lourd de conséquences. En effet, Baah, seul limbourgeois à avoir frappé sur Dupé, sera... exclu pour un pied qui traîne synonyme de second jaune (16e).

C'est sévère, et cela change la dynamique du match : Anderlecht met le pied sur le ballon. Mais les Mauves sont un peu cliché dans leur jeu : le geste final, c'est (trop) souvent un centre d'Augustinsson, qui ne trouve que trop rarement la tête de Kasper Dolberg.

Pire : c'est Joseph Paintsil, lancé comme une flèche à chaque perte de balle ou récupération, qui finira par s'offrir la plus grosse (et l'une des seules) occasions de la première période en se jouant de Debast et Vertonghen (hué depuis le début du match) pour frapper sur le poteau (45e).

Anderlecht encore libéré par Francis Amuzu

Cette stérilité anderlechtoise se confirme en seconde période : seule... une frappe lointaine de Zeno Debast force Vandevoordt à une claquette (56e), Dolberg, Dreyer ET Flips étant aux abonnés absents devant. Le Racing joue mieux et reprend confiance : Bryan Heynen force à son tour Dupé à un arrêt, mais à bout portant (68e).

Mais comme contre Charleroi, Brian Riemer pourra compter sur un héros mal-aimé. Francis Amuzu, après avoir délivré Anderlecht de la tête la semaine passée, inscrit... un but magistral d'une frappe enroulée en rentrant dans le jeu (72e, 0-1). Comme un cadeau d'adieu ?

Tolu Arokodare salue les fans d'Anderlecht

C'est en tout cas le but qui change tout car il met un énorme coup sur la tête de Genk. Jusque là, les Limbourgeois faisaient mieux que tenir bon ; ils se contentent ensuite d'éviter le break, avec la complaisance de Luis Vazquez qui manque deux occasions dont l'une bien sortie par Vandevoordt.

Il le regrettera, car la rencontre, dans une ambiance exécrable due en bonne partie à Mr Van Driessche qui tient bien mal les 22 acteurs, se terminera sur un nouveau coup de théâtre. Sur un centre magnifique de Muñoz, c'est.... Tolu Arokodare, celui qui aurait dû signer à Anderlecht en janvier, qui fait 1-1. Et salue avec ironie les supporters bruxellois massés derrière le but. On aurait eu du mal à écrire un tel scénario !