Un Standard encourageant pendant une mi-temps partage contre le RWDM et n'avance toujours pas

Ce samedi, le Standard recevait le RWDM dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont livré leur meilleure prestation de la saison, surtout en première mi-temps, mais ne sont pas parvenus à prendre la mesure des Molenbeekois.

Ce samedi soir, le Standard recevait le RWDM dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League. Hayao Kawabe prend place dans le onze, préféré à Isaac Price. Cihan Canak remplace Donnum sur le côté gauche, le duo Dragus - Kanga est reconduit en pointe. Composition assez attendue côté Molenbeek. Mercier est présent, tout comme De Sart, Biron, Gueye et Dwomoh.

Résumé de Standard - RWDM

Les deux équipes allument rapidement une première étincelle. Biron oublie son pied gauche et manque complètement le cadre en face à face (2e), l'enroulée de Dragus fuit le cadre de peu (4e).

Malgré une légère domination dans le premier quart d'heure, les Rouches vont encore faire la course derrière. Le coup-franc de Mercier est impeccablement brossé, Gueye profite du marquage en zone des Liégeois pour passer devant tout le monde et tromper Bodart (0-1, 20e).

Le Standard va réagir dès les minutes qui suivent. Bon coup-franc de Canak dévié par la défense, Dragus manque sa retournée mais trouve finalement Wilfried Kanga, qui égalise pour les Rouches (1-1, 25e). Le Joncour sauve une balle sur la ligne, Balikwisha régale Sclessin d'un magnifique solo au milieu de terrain, Dragus provoque la défense de Molenbeek mais le score reste intact : 1-1 au repos.

Les problèmes du Standard restent sensiblement les mêmes. Il y a un net mieux dans la création, la construction et les occasions procurées, mais encore bien trop d'imprécision dans les derniers gestes. Kanga est alerté plusieurs fois dans la profondeur, mais le ballon n'arrive pratiquement jamais à la bonne destination.

Le club principautaire est mieux dans la rencontre que son adversaire du jour et réalise son meilleur match depuis le début de saison mais ne parvient pas à mettre Defourny en difficulté. Les phases arrêtées repoussées et les frappes contrées se multiplient, malgré l'appui de Sclessin. Le Standard a grandement baissé son impact physique, technique et sa pression par rapport au premier acte.

Comme souvent, les Rouches se montrent plus dangereux sur phase arrêtée. Canak brosse bien, Kawabe dévie de l'arrière du crâne. Defourny sort son plus bel arrêt de la rencontre, une magnifique détente pour écarter en corner (76e).

Malgré une dernière pression en fin de match, le score n'évoluera plus. Le Standard a un petit peu rassuré dans le contenu mais n'avance toujours pas sur le plan comptable. Un troisième partage en six matchs pour un maigre, très maigre 3/18 avant la trêve internationale. Le RWDM est 11e, avec sept points.