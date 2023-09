Une Union à deux visages sauve un point en fin de match face à l'Antwerp

Les Saint-Gillois ont pris l'avantage très tôt dans le match avant de se faire remonter. Un penalty de Nilsson en fin de match permet à l'Union de sauver un point (2-2).

L'Union, qualifiée en Europa League en semaine, recevait l'Antwerp, qualifié pour la Ligue des Champions. Une rencontre entre deux équipes en confiance, qui promettait bien du spectacle.

Le début de match est à l'avantage de l'Union. Dès la 2e minute, Lapoussin percute sur son côté gauche et envoie un centre que Butez négocie très mal. Terho se retrouve devant le but vide et est séché par Coulibaly. Penalty ! Eckert s'élance et bat Butez. L'Allemand confirme sa grande forme du moment.

L'Antwerp ne parvient pas à créer le danger devant le but de Moris. Les Unionistes quadrillent le milieu et se montrent très rapides en reconversion. L'égalisation viendra quasiment de nulle part...

Janssen, laissé pour une fois seul, se retourne et met à Balikwisha. Moris sort et gagne son face à face. Vines, qui a bien suivi, tire et voit son envoi dévié. Moris ne peut rien faire (1-1, 23e).

© photonews

Malgré cette égalisation, c'est bien l'Union qui domine le match. En bonne position sur un bon contre, Terho tente sa chance mais sa frappe est écrasée (25e). Eckert est ensuite tout proche de remettre les siens devant, mais sa frappe des 20 mètres échoue sur le poteau (33e).

Dominés et peu séduisants, les Anversois sont au moins efficaces. Après une frappe de Moris sortie par Moris, Ekkelenkamp surgit sur corner. Les visiteurs repassent devant, sur leur deuxième occasion (1-2, 44e).

Menée à la mi-temps, l'Union est en difficulté dès le début de la seconde. Eckert et Puertas notamment sont beaucoup plus discrets. Les occasions se font rares, malgré quelques belles phases de jeu.

Muja, assez moyen cet après-midi, se retrouve esseulé dans le rectangle mais envoie le ballon dans les nuages (59e).

Peu après l'heure de jeu, Blessin décide qu'il est temps de changer la donne. Le coach de l'Union fait monter Nilsson, Amoura et Castro-Montes à la place d'Eckert, Puertas et Terho (64e).

La réaction est timide mais elle a le mérite d'exister. Un bon contre mené par Lapoussin, et Lazare bute sur un Butez attentif (69e). Vanhoutte, à l'entrée du rectangle, tente mais voit Butez dévier le cuir (75e). Balikwisha, lancé en contre par Janssen, a le 1-3 au bout du pied mais Burgess réalise un tacle héroique (77e).

Il suffira alors d'un effort de Vanhoutte. Le milieu de terrain de l'Union est séché dans le rectangle. Jan Boterberg indique un deuxième penalty. Nilsson s'élance et tire. Butez part du bon côté mais ne peut que toucher le ballon (2-2, 86e).

Séduisante mais mal payée d'abord, sans inspiration mais sauvée ensuite, l'Union évite une deuxième défaite de suite en championnat. Disons que le score de cet après-midi est assez logique.