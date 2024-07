L'Union brouillonne à Dender pour la première de Pocognoli comme entraîneur en Pro League

L'Union a partagé à Dender (0-0). L'équipe est apparue beaucoup moins inspirée qu'en Supercoupe.

Après avoir remporté la Supercoupe sur le terrain du Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise partait largement favorite pour la reprise des choses sérieuses à Dender. D'autant que face au promu, Sébastien Pocognoli a aligné exactement le même onze que lors de la victoire au Jan Breydelstadion. En face, Vincent Euvrard ne pouvait s'appuyer que sur très peu de profils ayant de l'expérience en D1A.

Et pourtant, la première mi-temps des Unionistes s'est avérée extrêmement poussive. A l'image d'un coup d'envoi qu'il aura fallu par deux fois recommencer, les troupes de Sébastien Pocognoli ont multiplié les touches de balle inutiles pour inquiéter Dender.

© photonews

Les locaux attendaient patiemment et n'ont eu aucun mal à défendre face au tempo adverse. Et ils ont même bien failli ouvrir le score. Sur un long ballon en profondeur, Bruny Nsimba a pris la défense de l'Union de vitesse avant de battre un Anthony Moris hésitant. Mais le but a logiquement été annulé pour hors-jeu.

Du côté saint-gillois, les seuls frissons issus des 75% de possession de balle sont venus des centres d'Henok Teklab sur la gauche. En leader du groupe, Cameron Puertas a souvent tenté d'accélérer le jeu mais est apparu frustré, bien pris par le bloc adverse.

Dender n'est pas passé loin de l'exploit

Aucun changement à la pause, il aura fallu attendre 55 minutes pour assister à la première occasion digne de ce nom avec une frappe enroulée très dangereuse de Cameron Puertas détournée par Michael Verrips.

Dans la foulée, le gardien de Dender repoussait une frappe de Teklab, symbole d'Unionistes déterminés à accélérer avec plus de mouvements sans ballon. Mais au moment où l'Union semblait lancée, ce sont les promus qui ont frappé avec le tir soudain de David Hrncar sur le poteau d'Anthony Moris (70e).

© photonews

Face à une Union Saint-Gilloise encore en mode préparation, Dender y a cru jusque dans le dernier quart d'heure. Les hommes de Vincent Euvrard ont poussé pour la victoire en fin de match avec notamment un corner direct sorti du bout des doigts par Anthony Moris et plusieurs autres phases arrêtées dangereuses.

Avec un but annulé, un poteau et ce type d'occasions, le promu a fait mieux que se défendre malgré la domination territoriale de l'Union et les quelques parades de Verrips, comme sur une dernière frappe puissante d'Anan Khalaili. De manière tout à fait normale, Sébastien Pocognoli a encore du boulot pour son arrivée au Parc Duden. Il faudra montrer plus face au Beerschot le weekend prochain.