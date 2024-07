Le Standard tient tête au Racing Genk et lance son championnat avec un point important pour la confiance

Le Standard est venu à la Cegeka Arena avec un plan clair : se battre avec ses armes, pour tenter de ramener un point important pour le capital confiance. Malgré un poteau pour Genk et un but annulé pour les Rouches, le score est resté vierge au terme d'une rencontre qui a manqué de rythme.

Le Standard de Liège lançait officiellement sa saison 2024-2025, ce dimanche, par un déplacement difficile au Racing Genk. Privé de plusieurs éléments importants, Ivan Leko n'a pas beaucoup de choix et surprend, en décidant de titulariser Léandre Kuavita. En face, les Limbourgeois se pointent avec un onze de base de moins de 22 ans de moyenne d'âge. Karetsas est titulaire, Smets et Steuckers aussi.

La feuille de match de ce Genk - #Standard 👇 pic.twitter.com/da5OVq7tqp — Loïc Woos (@LoicWoos) July 28, 2024

Deux accélérations et deux grosses occasions pour Genk, Bulat inscrit presque le but de l'année

Avec une ligne compacte de cinq défenseurs, le Standard est venu pour une chose : arracher le point du partage et espérer, sur une action individuelle, prendre le gros lot. Incertain, Marko Bulat, l'une des recrues des Rouches, tente d'ailleurs l'impossible après cinq minutes à peine. Un envoi du milieu de terrain, qui n'est pas passé loin de tromper Mike Penders (voir ici).

Genk est logiquement mieux entré dans la rencontre et contrôle le cuir. Mais, à l'image du Club de Bruges, de l'Union et d'Anderlecht, les Limbourgeois manquent de rythme et ne parviennent à accélérer que trop peu souvent. Par contre, quand Genk accélère, le Standard doit s'accrocher.

Débordement de Kayembe, qui prolonge pour Alieu Fadera. Juste devant Epolo, le numéro 7 du Racing peut remiser pour Karetsas, qui voit Henry Lawrence réaliser un superbe sauvetage sur la ligne (24e). La deuxième accélération des joueurs de Thorsten Fink a lieu juste avant le repos. Karetsas trouve, cette fois, le poteau d'Epolo (43e). Bien en place défensivement, mais quasiment jamais dangereux offensivement, le Standard peut toujours suivre son plan, à la mi-temps. Avec un petit peu de réussite, il faut bien l'écrire.

© photonews

Benjdida et le Standard ont jeté un froid de courte durée sur la Cegeka Arena

Si le Standard doit empocher le jackpot, ce sera sur une reconversion rapide. Quand ils réussissent à récupérer le ballon haut, ce qui est rare, les Rouches se projettent directement et jouent la transition. Celle de Bulat, qui avait récupéré le ballon au-delà de la ligne médiane, pour Benjdida est bonne, le jeune attaquant marocain (22 ans) s'en va tromper Penders, mais est signalé en position de hors-jeu (49e).

À Genk, ces transitions, ces dernières passes, ne sont que trop peu souvent réussies. Exemple parfait de Yira Sor, qui récupère dans les pieds de O'Neill, part à l'assaut du rectangle et tente de servir Steuckers. Sa passe est trop longue, Epolo et Fossey peuvent dégager en corner. Le Racing a eu plusieurs opportunités du genre, mais les a toujours mal négociées.

Le Standard tient bon, en dépit des différentes offensives de Genk, qui manquent clairement de justesse et de vitesse d'exécution. Avec beaucoup de courage et une mentalité exemplaire, et malgré un manque de poids offensif évident et inquiétant, les Rouches ont réussi à faire le gros dos et à tenir leur cage inviolée. Le Standard prend un bon point pour sa confiance, Genk en perd deux, comme Bruges et l'Union. 0-0, score final !