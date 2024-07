Mario Stroeykens sauve Anderlecht au bout de l'ennui !

Anderlecht s'est imposé dans les derniers instants face à Saint-Trond (1-0).

Pour son premier match de la saison, Anderlecht accueillait Saint-Trond dans un Lotto Park...vide. En effet, cette rencontre se jouait à huis clos suite aux évènements face au Standard en Coupe de Belgique la saison dernière.

Colin Coosemans est dans les buts, Moussa N'Diaye est titulaire sur le flanc gauche, tandis que Nilson Angulo est lui aussi aligné. La nouvelle recrue, Jan Carlo Simic, est quant à lui sur le banc pour cause de manque d'entraînement.

Anderlecht prend le jeu à son compte et presse très haut, mettant les Trudonnaires en difficulté. Dans l'idée, c'est bien, dans la réalisation, ça l'est par contre bien moins...

Les Mauves sont extrêmement brouillons en phase offensive. Après deux belles occasions via Dreyer (3e) et Verschaeren (4e), le rythme baisse déjà en intensité et il faut se contenter de quelques rares mi-opportunités.

La première mi-temps prestée par les hommes de Brian Riemer est largement insuffisante. Seuls Dolberg (36e) et N'Diaye (40e et 45e) se rapprochent du but mais sont bien trop imprécis.

Le second acte démarre sur le même ton que le précédent, ce qui ne ravit pas les quelques journalistes (et ramasseurs de balle) présents sur place.

Anderlecht est toujours aussi brouillon, voire impuissant, tandis que Saint-Trond se montre encore plus attentiste.

Que retenir de cette deuxième mi-temps ? Très honnêtement, pas grand-chose. La seule "occasion" ? Une faute d'Ogawa sur Dreyer dans le rectangle, mais que l'arbitre Jasper Vergoote décide de ne pas siffler.

Riemer fait monter plusieurs éléments offensifs en fin de match pour tenter de forcer un résultat, sans succès. Dreyer tente de surprendre Coppens mais sa frappe est contrée (88e).

Anderlecht ne méritait certainement pas mieux qu'un match (très) nul pour débuter sa saison...

Sauf qu'en toute fin de match, Mario Stroeykens a surgi de nulle part et a marqué, permettant aux Mauves d'arracher une victoire inespérée ! Les Bruxellois peuvent souffler mais auront beaucoup de boulot.