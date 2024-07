Charleroi n'a pas réglé son grand problème, et s'incline face à l'Antwerp

Pas inintéressants dans le jeu, les Zèbres ont terriblement péché par précision dans les 20 derniers mètres. L'Antwerp, en rodage, a fait le job.

Drôle d'ambiance au Mambourg ce samedi, où l'impatience de démarrer une saison qu'on espère bien meilleure que la précédente se disputait à l'émotion et la tristesse. En effet, le RCSC a dit adieu à une icône : Jean-François Servais, speaker du Mambourg, décédé inopinément des suites d'un accident de scooter survenu début juillet.

Après ce moment d'émotion, place au football, et Jean-François Servais, qui n'avait pas sa langue en poche, aurait trouvé à redire à ce qu'on a vu. Plutôt en place, mais timoré, le Sporting Charleroi se retrouve mené dès la première occasion de l'Antwerp, Vincent Janssen prolongeant une tête de Bataille (0-1, 10e).

© photonews

Sylla, pour sa seule occasion de la première période, répond presque immédiatement (11e), mais Charleroi est à la peine à la création. Il faut un retour in extremis de Camara pour éviter le break sur un bon ballon de Chery (22e), le dos de la défense carolo se retrouvant bien souvent pris en défaut.

Bien trop peu en verve offensivement, Charleroi se remet inlassablement aux déboulés d'un Jérémy Petris qui laisse cependant beaucoup de libertés à Chery et Balikwisha, et perd un ballon qui profite presque à Janssen (40e). Les Zèbres sont inoffensifs, face à un Antwerp intelligent et emmené par les vétérans inépuisables Odoi et Chery.

Un meilleur Charleroi en seconde période

Le Sporting reprendra un peu de poil de la bête en seconde mi-temps, sans réussir à vraiment inquiéter Lammens pour autant si ce n'est une frappe de l'extérieur du rectangle. Il faudra la triple entrée de Badji, Bernier et Dabbagh pour dynamiser tout ça : Youssouph Badji place une tête à côté (64e), Bernier frappe au-dessus sur un bon travail du même Badji et Dabbagh tergiverse trop après un bon déboulé (77e).

© photonews

Mohamed Koné, qui a la lourde tâche de faire oublier Koffi, empêche quant à lui le break contre Janssen (70e) et de manière générale, aura rassuré sa défense. Le problème aura été ailleurs pour Charleroi, qui aura décidément besoin qu'un buteur débarque au Mambourg pour rêver.

Le premier vrai arrêt du match pour Senne Lammens arrive en effet à la...89e minute, devant Odday Dabbagh. Et une minute plus tard, Youssouph Badji, à bout portant, ne pourra pas faire mieux que placer sa tête sur le portier anversois. Symbole d'un match perdu face à un Antwerp pourtant en rodage...