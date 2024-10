Charleroi gâche sa fête d'anniversaire : de faibles Zèbres s'inclinent contre OHL

Un Charleroi complètement à la dérive s'est incliné 0-2 à la maison face à OHL ce samedi. Les Zèbres restent sur un 2/15, et surtout trois défaites consécutives.

Cela devait être une soirée de gala au Mambourg : les supporters du Sporting Charleroi avaient préparé un splendide tifo, spectaculaire, étalé sur deux tribunes, pour célébrer les 120 ans du club en grande pompe. Mais malheureusement, un peu à l'image de ce tifo qui se sera écroulé avant l'entrée des joueurs sur le terrain, les Zèbres ont trébuché et gâché la fête.

Pourtant, les choses commençaient presque comme elles se terminaient à Sclessin : Isaac Mbenza, titulaire cette fois, envoyait un coup-franc vers la lucarne, que sortait Tobbe Leysen (4e). Mbenza multiplie les actions dangereuses ; malheureusement pour Charleroi, Daan Heymans et Oday Dabbagh sont fantômatiques et jamais là où il faut sur ses centres. Une tête d'Andreou sur corner est dégagée à même la ligne (21e).

© photonews

OHL n'amène que rarement le danger, mais sur un contre carolo, Etienne Camara est trop nonchalant : William Balikwisha lui chipe le ballon et sert Chukwubuikem Ikwuemesi (32e, 0-1) qui pique son ballon au-dessus de Defourny. Les Zèbres sont menés et doivent donc pousser, mais ils manquent terriblement d'idées en zone de finition.

Et à force de pousser, mais aussi de n'avoir personne devant, la catastrophe : sur un énième centre de Mbenza qui ne trouve personne, Ikwuemesi part tout seul en contre... et s'offre son doublé juste avant la pause (45e+2).

Un Charleroi inquiétant

Sans surprise, De Mil réagit à la pause, sortant Camara et Heymans pour Titraoui et Flips. Ce dernier tente bien d'amener quelques centres, que doit boxer péniblement Leysen, mais manque encore et toujours de ce "truc en plus" qui devrait faire la différence dans son chef.

Il faudra l'entrée de Grejohn Kyei pour qu'un peu de présence se fasse sentir dans le rectangle, mais l'attaquant français opte pour le crochet de trop une fois trouvé dans le rectangle (77e). Tobe Leysen ne tremblera presque jamais, sauf sur une frappe lointaine de Yacine Titraoui (83e). Un vide intersidéral devant qui provoquera la colère des Storm Ultras, pleins d'humour : "un attaquant pour une Rolex", chantent-ils. Une fête d'anniversaire gâchée, et un Charleroi inquiétant qui reste sur un 2/15.