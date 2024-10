📷 Mehdi Bayat le visage marqué en tribunes : les supporters carolos n'ont pas eu pitié de lui pour autant

Mehdi Bayat ne pouvait pas manquer la célébration des 120 ans du Sporting Charleroi prévue ce samedi au Mambourg, et était donc présent malgré l'agression subie il y a 3 jours. Les supporters de Charleroi n'ont pas eu pitié pour autant...

Mehdi Bayat espérait certainement que ses Zèbres lui mettent un peu de baume au coeur ce samedi, après une semaine très difficile. L'administrateur-délégué du Sporting Charleroi a en effet été victime d'une violente agression sur le parking de l'hôtel Van der valke de Gosselies, mardi dernier.

Victime d'une fracture du pied et de plusieurs points de suture au visage, Bayat n'a cependant pas pris de repos ce week-end : il était bel et bien présent au Mambourg pour la réception d'OHL. Une présence remarquée qui s'explique certainement par les célébrations des 120 ans du RCSC, avec un tifo historique.

Mehdi Bayat est apparu le visage tuméfié, portant une attelle à la jambe et se déplaçant visiblement avec difficulté. Des images que n'ont pas manqué les caméras et les photograpes (voir ci-dessous).

Et malgré ces stigmates visibles, le public du Mambourg n'a pas pris son dirigeant en pitié. Au fur et à mesure de la rencontre, les chants ciblant directement Mehdi Bayat se sont faits entendre dans le stade. D'abord le classique "Et le pognon tue le blason" ou "Merci Mehdi".

Ensuite, des chants assez cruels faisant directement référence aux événements de mardi : "Un attaquant pour une Rolex", lançaient ainsi les Storm Ultras avec un humour noir. Enfin, un chant dénonçant les dépenses supposément modestes effectuées par Mehdi Bayat et sa direction : "C'est un Iranien, qui ne dépense rien, c'est Mehdi Bayat"...

© photonews