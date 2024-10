Un Standard pourtant plus séduisant oublie la concrétisation et se fait punir par le duo magique de l'Antwerp

Très intéressant dans le contenu, le Standard n'a cependant pas réussi à mettre assez de pression devant la cage de Senne Lammens, ni à soigner sa conclusion. Et contre une équipe aussi expérimentée que celle de l'Antwerp, cela s'est payé cash.

C'est un déplacement périlleux, à l'Antwerp, qui attendait le Standard dans le cadre de la 12e journée de Pro League, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle, privé d'une bonne partie de sa défense centrale, Ivan Leko décide d'y aligner Henry Lawrence aux côtés d'Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo. Côté anversois, Jonas De Roeck surprend en plaçant le jeune Semm Renders sur le banc et en disposant ses joueurs en 3-2-4-1, avec le tout aussi jeune Andreas Verstraeten dans le onze.

Le Standard a montré un visage séduisant à l'Antwerp

Alors que l'on s'attendait à voir un Great Old qui met directement une grosse pression sur le Matricule 16, le Standard fait plus que jeu égal lors de la première demi-heure. C'est bien Janssen qui se crée la première occasion (3e), mais les Rouches réagissent très vite, souvent via un Camara déroutant sur son côté gauche et un Fossey tout aussi précieux, à droite.

Sa première réaction, le Standard l'amène grâce à un superbe ballon de Sutalo, dans le dos de la défense, pour Eckert Ayensa. Malgré l'espace présent, l'attaquant allemand ne peut rétablir pour Camara, qui arrivait, seul, de l'autre côté (19e). Quelques instants plus tard, sur une nouvelle ouverture de Sutalo, c'est Fossey qui trouve Eckert Ayensa dans le rectangle, mais l'avant des Rouches envoie sur la lune (22e). Un corner de Bulat, qu'a manqué Lammens, a aussi apporté le danger, mais Hautekiet a vu sa reprise contrée (35e). Le Standard était la meilleure équipe sur la pelouse, mais a oublié l'essentiel : marquer.

Et contre une équipe de l'Antwerp avec autant de joueurs expérimentés, cela se paie cash. Marko Bulat laisse un mètre de trop à un Tjarron Chery en possession de balle, qui délivre une merveille de ballon dans la profondeur pour Vincent Janssen. Le Néerlandais se jette pour toucher le cuir et tromper Matthieu Epolo (1-0, 45e). Les Liégeois ont livré l'une de leurs meilleures périodes de la saison, mais rentrent aux vestiaires avec un déficit d'un but.

© photonews

... mais a oublié l'essentiel

La deuxième période n'est clairement pas plus facile pour les Anversois, qui se font une belle frayeur d'entrée. Belle balle de Price dans la profondeur pour Zeqiri, qui marque en une touche de balle, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu longuement vérifiée par le VAR (47e). Lors du premier quart d'heure après la reprise, Zeqiri aura frappé plusieurs fois, Eckert Ayensa aussi, Marlon Fossey a multiplié les centres, mais Lammens n'a, finalement, pas eu de grosse parade à faire.

Un manque de concrétisation frappant pour une équipe qui, cette saison, ne s'était jamais autant retrouvée à trente mètres du but adverse, en possession. Et encore une fois, contre une équipe d'expérience comme l'Antwerp, l'addition est salée. La contre-attaque est menée par Janssen, qui décale pour Chery. Le duo néerlandais a inversé les rôles, Chery se joue facilement d'Epolo et fait le break, malgré la tentative de contre d'un Sutalo qui s'était placé sur la ligne (2-0, 64e).

En fin de match, le Standard a encore essayé et s'est encore procuré des opportunités, mais les Rouches, avec Sotiris Alexandropoulos et... Viktor Djukanovic montés à vingt minutes du terme, n'ont jamais pu renverser la vapeur. L'Antwerp a même fait 3-0 alors que les cinq minutes de temps additionnel étaient déjà dépassées, après la faute de Doumbia sur Vandeplas. Ondrejka s'est chargé de la conclusion, en trouvant d'abord le pauvre Epolo (3-0, 90+6e).

Séduisant dans le contenu, mais bien trop léger en zone de conclusion, le Standard est puni par une équipe de l'Antwerp bien plus clinique. Le Matricule 1 revient à la deuxième place et met la pression sur Genk, tandis que le Standard reste à la 9e place, à deux longueurs du top 6.