L'Union s'effondre en trois minutes face au Cercle, Sébastien Pocognoli sur un siège éjectable ?

L'Union s'est totalement effondrée ce dimanche face au Cercle de Bruges (1-3). Sébastien Pocognoli et ses hommes viennent de subir une défaite qui risque de laisser des traces...

Victoire obligatoire pour le Cercle de Bruges ce dimanche. Les Unionistes de Sébastien Pocognoli étaient dos au mur après une série de mauvais résultats.

Dès le début de match, on sent que les Bruxellois ont faim. Le Cercle se replie devant son rectangle et subit les offensives des locaux.

Fuseini délivre l'Union

Le verrou brugeois ne tient pas très longtemps. 8 minutes, pour être exact. Sur une phase confuse dans le rectangle, Fuseini est à la bonne place et fait exploser le stade.

L'Union semble alors partie vers succès aisé, tant la réaction du Cercle est quasiment inexistante. L'Union gère très tranquillement, et Moris n'a pas un seul arrêt à faire.

Les Bruxellois dominent dans le jeu mais ne sont pas très dangereux. Fuseini, encore lui, se montre très maladroit devant Delanghe (41e).

L'Union s'effondre....en 3 minutes

Une domination dont l'Union aurait dû bien plus profiter. En effet, en quelques minutes, le Cercle va complètement renverser la situation dès le retour des vestiaires.

Felipe Augusto, oublié dans le rectangle, fait 1-1 bien trop facilement (52e). A peine l'Union a-t-elle le temps de récupérer, qu'elle encaisse un second but dans la foulée.

Sur une phase très confuse dans le rectangle, Kakou a tout le temps de placer le ballon dans la lucarne (1-2, 55e). C'est la stupeur dans le stade, silencieux.

Insuffisant, tout simplement

Complètement sonnée, l'Union est alors obligée de courir derrière le score. Malgré les changements réalisés par Pocognoli, presque rien ne change : l'Union ne produit pas assez offensivement, c'est tout.

Sykes frappera de la tête sur Delanghe (66e), Promise David ratera une énorme occasion (71e), et Ivanovic sera contré à même la ligne (81e). Mettre la pression devant le rectangle du Cercle ne suffisait évidemment pas, et une nouvelle fois, l'Union n'a pas réussi à mettre ses occasions au fond.

C'est la crise à l'Union, Pocognoli sur un siège éjectable ?

Le Cercle en profitera en contre et, dans les dernières secondes de la rencontre, ira faire 1-3 via Kevin Denkey (90e+6).

Battue ce dimanche de manière totalement incompréhensible, l'Union stagne et est...à seulement un point de la zone rouge. Il plane un doux parfum de crise au-dessus du Parc Duden. Les jours de Pocognoli à la tête de l'équipe sont-ils comptés ?