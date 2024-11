Les ultras de Charleroi réclament encore la tête de Bayat : "Aucune crédibilité"

Après le non-match au Cercle de Bruges, les supporters de Charleroi en ont assez. Il faut s'attendre à de nouvelles protestations samedi au Mambourg.

C'est la guerre ouverte entre Mehdi Bayat et les ultras du Sporting Charleroi. La semaine passée déjà, lors de la piètre performance face à OHL, le public avait réclamé la tête de l'administrateur-délégué, ironisant même sur l'agression qu'il avait récemment subie sur le parking de l'hôtel Van der Valk de Gosselies.

Après la conférence de presse de lundi dernier en compagnie de David Elmer, actionnaire américain du club, les choses ont encore empiré. Charleroi a été éliminé en Coupe de Belgique par le Patro Eisden, et s'est incliné ce dimanche au Cercle de Bruges.

Trois non-matchs d'affilée : c'en est trop pour les Storm Ultras qui, via leurs réseaux sociaux, ont déjà prévenu qu'il y aurait des actions lors du prochain match, samedi contre Westerlo au Mambourg. "La direction sportive doit démissionner et partir bien loin, avec tous leurs amis et toutes leurs combines", lit-on.

C'est bien sûr Mehdi Bayat qui est ciblé, étant le seul véritable "directeur sportif" du Sporting Charleroi à l'heure actuelle. "Ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité, ni sportivement ni pour construire un stade". Lundi dernier, Bayat et Elmer affirmaient que l'objectif du club était toujours d'inaugurer leur nouveau stade pour 2027.

Mais David Elmer avait également assuré que Bayat était "un employé comme les autres" du RCSC, et qu'en cas de mauvaise évaluation, il pourrait prendre la porte. C'est probablement ce qu'espèrent les ultras carolos...