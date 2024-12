Le Standard a dû s'en remettre à Matthieu Epolo pour sauver un point au Beerschot, mais n'est pas déçu : "On sait qu'il est l'un des meilleurs dès qu'il joue"

Le Standard n'était pas spécialement déçu de son partage sur la pelouse du Beerschot, ce samedi soir. Comme le mentionnait Henry Lawrence, les Rouches se félicitent d'avoir su garder leur cage inviolée dans des conditions difficiles.

Ce samedi, le Standard a loupé une nouvelle occasion d'entrer dans le top 6 sur la pelouse de la lanterne rouge, le Beerschot. Les Rouches ont buté sur une équipe anversoise qui aurait probablement mérité de prendre les trois points, mais ont su garder leur cage inviolée. Une satisfaction pour Henry Lawrence, comme le défenseur anglais le mentionnait à notre micro.

"Chaque match est important, et même si on est venu ici pour gagner, on ne peut pas être déçu après une clean-sheet. On savait que ce serait un match difficile, encore plus dans ces conditions très froides, avec un terrain difficile."

"On savait qu'ils étaient rapides en attaque, c'est leur force. On a fait le maximum pour ne pas leur donner trop d'opportunités. C'était un match très direct entre deux équipes voulant rapidement se projeter vers l'avant. Il fallait rester solide derrière et on a su le faire."

Matthieu est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe dès qu'il est sur le terrain"

En première période, c'est Matthieu Epolo qui a sauvé le Standard. Décrié, ces dernières semaines, le portier de 19 ans a, comme en début de saison, rapporté un point aux siens.

"Tout le monde a confiance en lui, et quand on voit ses arrêts, c'est incroyable. C'est un excellent gardien et tout le monde le soutient. Je ne pense pas qu'il avait besoin de ce match, il est déjà l'un des meilleurs sur le terrain à chaque fois. Il a peut-être fait des erreurs, mais tout le monde en fait sur un terrain et encore plus quand on est si jeune", a conclu Henry Lawrence.