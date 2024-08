Qualifié en Europa League, lanterne rouge en championnat : le début de saison paradoxal du Cercle de Bruges continue

Le Cercle de Bruges s'est incliné 1-2 contre Courtrai. Les troupes de Miron Muslic doivent encore retoruver leur niveau de la saison passée.

Avec un noyau relativement restreint pour la Coupe d'Europe et l'excitation relative aux tours préliminaire d'Europa League, il n'est pas si étonnant de voir le Cercle de Bruges connaître un faux départ en champion.

Jeudi, les Groen en Zwart ont écarté les Ecossais de Kilmanrock pour poursuivre l'aventure. Mais au-delà de cette performance, plusieurs joueurs sont tout de même apparus en-dessous de leur niveau.

Cela se remarque d'autant plus en championnat. Après avoir pris l'eau à Westerlo en ouverture, les hommes de Miron Musclic ont rechuté à domicile contre Courtrai.

Le Cercle se cherche encore

Loin de l'euphorie de l'Europa League, le Cercle a une nouvelle fois manqué son début de match en encaissant l'ouverture du score des oeuvres de Nacho Ferri avant la fin du premier quart d'heure.

Les Brugeois ont ensuite pris le jeu en main et en ont été récompensés par l'égalisation de Thibaut Somers peu avant la mi-temps. Mais au moment où l'on pensait l'équipe lancée pour prendre l'avantage, c'est Courtrai qui a glacé le Jen Breydelstadion via Mark Mampasi à un peu plus de 20 minutes du terme.

Incapable de recoller au score, le Cercle de Bruges est, avec Saint-Trond, la seule équipe à ne pas encore avoir récolté le moindre point en championnat.