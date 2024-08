Anderlecht enchaîne et rejoint la tête du championnat !

Le Sporting d'Anderlecht a été s'imposer d'une courte tête à l'Antwerp, et réussit donc parfaitement son début de championnat. Le Great Old n'a pas démérité pour autant, mais Jonas De Roeck a encore du travail.

Cela peut toujours prêter à sourire si tôt dans la saison, mais l'Antwerp et le RSC Anderlecht se disputaient ce dimanche l'honneur... de rejoindre Westerlo en tête du classement de Jupiler Pro League. Plus sérieusement, les deux clubs souhaitaient surtout confirmer un début de saison réussi et se mettre en confiance alors qu'il y a beaucoup à reconstruire au Bosuil comme au Lotto Park.

Dans ce processus de reconstruction, Brian Riemer a décidé d'aligner sa nouvelle recrue Jan-Carlo Simic aux côtés de Vertonghen. Un sacré changement par rapport à Leoni, et Vincent Janssen le constate dès le premier duel (fautif) du Serbe.

Un Anderlecht en rodage mais efficace

Ce ne sera pas le dernier tant Simic va amener énormément d'impact, au détriment parfois d'une couverture défensive correcte. C'est l'Antwerp qui se montre très dangereux en début de match : Kerk devance N'diaye et frappe sur Coosemans (5e). Sur le corner qui suit, le portier rate le ballon mais Jacob Ondrejka envoie sa volée au-dessus (6e).

© photonews

Il faut un bon quart d'heure pour qu'Anderlecht se mette dans son match. Sardella et N'diaye tentent d'amener en montant, compensant le manque de profondeur que prennent les "ailiers". Mahamadou Doumbia obtient de l'espace, frappe des 30 mètres (20e). Mais c'est finalement bien Killian Sardella, après un bon débordement, qui centre pour Kasper Dolberg... dont la reprise trompe un Lammens fautif (25e, 0-1).

Une erreur de gardien d'un côté à laquelle répond presque une erreur de l'autre : après une grosse occasion pour Tjaronn Chery, Coosemans relance plein axe et offre un ballon de but à Ondrejka, qui frappe à côté (32e). On sent l'Antwerp reprendre du poil de la bête ; Vincent Janssen profite d'espaces sur le flanc droit anderlechtois et du mauvais alignement de la défense pour trouver Gyrano Kerk au second poteau (34e, 1-1).

"Riemer buiten", et pourtant...

En seconde période, l'Antwerp manque de marquer exactement le même but qu'Anderlecht, cette fois sur un centre de Bataille pour Janssen, mais Jan Vertonghen vient sauver les meubles (48e). Les Mauves tentent de construire mais les combinaisons entre Verschaeren, Leoni et Stroeykens manquent de vivacité, et les centres de précision de la part de Stroeykens comme Sardella.

© photonews

Dolberg ne tente pas souvent sa chance, mais c'est à chaque fois dangereux : Alderweireld le contre (56e), avant que sa reprise de volée s'écrase sur le poteau pour la plus belle occasion anderlechtoise de la seconde période (74e). C'est juste après ce geste... qu'il sort pour Luiz Vazquez, et ça ne plaît pas au public qui scande "Riemer buiten".

Les supporters auraient probablement hué d'autant plus si, dans la foulée, Tjaronn Chery avait remporté son duel avec Coosemans (78e) après que Janssen ait remporté le sien avec Jan-Carlo Simic. Mais c'est bien Riemer qui rira le dernier : sur une perte de balle plein axe de l'Antwerp, Vazquez trouve Leoni, qui trouve Verschaeren... qui trouve Majeed Ashimeru pour faire 1-2 (80e).

L'Antwerp poussera jusqu'au bout, Alderweireld montant même pour amener du poids devant (preuve que Jonas De Roeck a besoin d'un attaquant...?), mais en vain : le RSCA a fait la différence au meilleur moment et semble, à ce stade de la compétition, déjà un peu plus solide. Dans le jeu, c'est autre chose, mais en août, ce n'est pas ce qui compte...