Le Standard surprend encore et s'offre le champion brugeois !

Grâce au seul et unique but de Marko Bulat, le Standard a battu le Club de Bruges à Sclessin. Bien en place défensivement, les Rouches ont une nouvelle fois fait preuve de caractère pour s'offrir le champion en titre et faire exploser Sclessin pour la première fois de la saison.

Après une rencontre amicale contre Norwich disputée à huis clos et le fan day, Sclessin rouvrait ses portes au grand public, ce dimanche. Le Standard recevait le Club de Bruges dans le cadre de la deuxième journée de Pro League. Côté liégeois, Grejohn Kyei est titularisé, en pointe, à la place de Benjdida. À Bruges, Nielsen, Jashari, Siquet et Skoras sont les quatre changements réalisés par Nicky Hayen.

Les Croates du Standard très en vue contre un Bruges ronronnant

Comme la semaine dernière à Genk, le Standard se dit qu'il serait content avec un point contre le champion en titre. Toutefois, à domicile et devant 19.873 supporters ayant répondu présent pour cette première rencontre à domicile de la saison, le Matricule 16 doit aussi mieux jouer ses coups offensifs et essayer de faire la différence.

La première demi-heure est assez équilibrée. Le Club a le contrôle du ballon, mais manque clairement de rythme et de justesse. Le Standard est bien en place défensivement, et peut notamment compter sur un excellent Bosko Sutalo. Le défenseur croate repousse les quelques incursions de Tzolis et Skoras, les deux plus gros dangers brugeois.

Offensivement, le Standard peut compter sur son autre transfert croate pour animer une partie peu spectaculaire jusque-là. Sur un corner direct, Marko Bulat touche la barre (33e), puis amène une autre grosse occasion quelques instants plus tard, sur coup-franc. Une petite dizaine de minutes avant le repos, il tente une frappe des vingt mètres qui termine sa course sur le poteau droit d'un Mignolet battu (38e). Bruges a longtemps eu le contrôle, mais c'est bien le Standard qui s'est procuré les plus grosses occasions de la première période.

En début de seconde période, le Club de Bruges semble passer à la vitesse supérieure et augmenter le rythme. Nielsen trouve Epolo, Vanaken aussi, mais les Rouches n'ont pratiquement plus l'occasion de sortir et les Blauw & Zwart font le siège devant le rectangle.

On écrivait ci-dessus que le Standard devait mieux gérer ses transitions offensives par rapport à la semaine dernière, et le duo Fossey - Bulat montre l'exemple. L'Américain déboule sur le couloir droit et sert le Croate, qui trompe Mignolet. Sclessin explose, le Standard est aux commandes (1-0, 64e). Alors que le Matricule 16 reculait depuis la reprise, le voilà devant.

La fin de rencontre ne fera qu'accentuer le scénario de la seconde période. Bruges cherche la faille dans la défense d'un Standard qui ne lâche rien et qui est poussé par un 12e homme dans un grand jour. À un quart d'heure du terme, Sclessin découvre Sotiris Alexandropoulos, tandis que Nicky Hayen fait monter Ferran Jutgla pour évoluer avec deux attaquants.

Malgré les derniers essais brugeois et la frappe non cadrée d'Alexandropoulos, le score n'évoluera plus. Le Standard s'offre le champion en titre et sa première victoire de la saison, à Sclessin. Si quelqu'un avait parié que les Rouches compteraient quatre points après ces deux premières journées...