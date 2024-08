Promenade du samedi soir pour Charleroi, qui écrase Saint-Trond

Charleroi s'est très largement imposé ce samedi soir au Stayen frace à Saint-Trond (1-4).

Après sa défaite inagurale face à l'Antwerp, Charleroi se déplaçait ce samedi soir à Saint-Trond. Les Trudonnaires s'étaient quant à eux inclinés en toute fin de match la semaine dernière sur le terrain d'Anderlecht.

Dès le début de match, c'est Charleroi qui prend les commandes. Les Zèbres se ménagent déjà quelques occasions, via Guiagon (9e), Bernier (10e) et Sylla (13e). Trouvé en retrait, Heymans manque complètement sa frappe et bute sur Coppens.

Le gardien trudonnaire part ensuite à la faute et accroche Bernier dans le rectangle. Heymans transforme le penalty et permet à Charleroi de mener au score (0-1, 18e).

Les hommes de Rik De Mil ne s'arrêtent pas là et continuent à se ruer devant la cage de STVV. Zorgane délivre un centre parfait depuis sa moitié de terrain. Il trouve Heymans, qui reprend subtilement de la tête et ne laisse aucune chance à Coppens (0-2, 30e).

Submergé, Saint-Trond va complètement sombrer et encaisser deux nouveaux buts avant la pause. Petris centre vers Guiagon, dont la reprise est déviée et trompe le pauvre Coppens (0-3, 43e). Abandonné par sa défense, il encaisse ensuite un but de Bernier, qui profite d'une perte de balle (0-4, 45e+1).

Charleroi se promène sur le terrain de STVV

Les locaux se sont pris un gros coup sur la tête et ne semblent pas en mesure de réagir. Il leur faut alors un petit coup de main de la part de Koné, le gardien de Charleroi. Il manque sa sortie aérienne et boxe le ballon sur Zahiroleslam, qui fait 1-4 (61e).

Charleroi se contente alors de gérer son avance et joue presque en marchant. Sans réelle conséquence, car STVV n'est réellement pas inspiré ce samedi soir.

Koné n'est, à part son but encaissé, que très rarement mis à contribution. Il capte sans problème des tentatives d'Ogawa (69e) et Ito (74e).

Saint-Trond poussera un peu plus en fin de match, sans résultat. Charleroi remporte ses premiers points cette saison et se prépare de la meilleure des manières pour la réception de La Gantoise dimanche prochain.