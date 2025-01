🎥 Mais qu'est-il passé par la tête de Tobe Leysen ? Le gardien de Louvain explique le penalty offert à l'Union

Tobe Leysen a réalisé quelques beaux arrêts contre l'Union. Mais son erreur du début de match pèse finalement très lourd.

Depuis un peu plus d'un an, Tobe Leysen s'impose comme l'un des portiers les plus fiables de l'élite. Formé à Genk, il incarne aux côtés de Koen Casteels, Thibaut Courtois, Nordin Jackers, Gaëtan Coucke, Sinan Bolat ou Maarten Vandevoordt l'école des gardiens du Racing menée par Guy Martens.

Mais contre l'Union, il a manqué de discernement sur cette fameuse phase après dix minutes. Malgré le pressing de Promise David, le dernier rempart louvaniste a pris le temps de contrôler le ballon et a été repris par l'attaquant canadien. Il a alors accroché ce dernier. Le penalty concédé a amené le seul but de la rencontre.

🫵 | L’Union SG se voit accorder un penalty après un contact entre Tobe Leysen et Promise David. 💢😬 #USGOHL pic.twitter.com/Yvs2UT4rNY — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 19, 2025

Le tournant du match

"J'ai peut-être pris cela avec trop de légèreté. Promise David m'a atteint plus vite que je ne le pensais. Je ne l'ai pas touché très fort, je ne pensais pas qu'une intervention du VAR soit nécessaire pour décider d'un penalty. Mais ok, j'accepte" a-t-il réagi au micro de Sporza.

Il s'est ensuite racheté avec plusieurs arrêts de grande classe en face-à-face avec les attaquants unionistes en deuxième mi-temps. Mais le mal était fait.

Avec les divers résultats du weekend, Louvain est la première équipe hors de la zone rouge : "On en a marre d'entendre chaque semaine qu'on joue bien et qu'on mérite mieux. Mais ça tourne souvent mal. J'espère que cela ne va pas continuer comme cela trop longtemps".