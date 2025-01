L'Union Saint-Gilloise égale sa plus large victoire de la saison et assure sa place sur le podium

L'Union s'est imposée 0-4 au Beerschot. Un match rapidement plié.

Après les marécages du Stade Roi Baudouin, l'Union se réjouissait d'inaugurer la nouvelle pelouse du Beerschot, le terrain du Kiel s'était lui aussi transformé en piège sablonneux au fil de l'hiver. Pour cette rencontre à Anvers, Sébastien Pocognoli a confirmé le jeune Kamiel Van de Perre (apparu à son avantage contre Braga) dans l'entrejeu malgré le retour de Charles Vanhoutte. C'est Anouar Ait El Hadj qui a glissé sur le banc. Dans le camp d'en face, on notait la première titularisation d'Hakim Sahabo, prêté par le Standard.

Poussé par ses supporters, le Beerschot a parfaitement commencé son match, avec beaucoup d'envie et un répondant physique qui a parfois bousculé les visiteurs. Dans les premiers instants, Kosiah s'est d'ailleurs présenté face à Anthony Moris mais a poussé son ballon trop long.

Sans doute déjà le tournant du match, car l'Union a, elle, bien saisi sa première occasion. Au quart d'heure de jeu, Franjo Ivanovic a une nouvelle prouvé toute son adresse dans le dernier geste en reprenant de la tête un centre de Vanhoutte au second poteau pour lober Nick Shinton et ouvrir le score.

Les Saint-Gillois étaient lancés : dans la foulée du premier but, les hommes de Sébastien Pocognoli ont directement fait le break sur un bel effort de Niang, qui a fixé son opposant à l'entrée du rectangle avant d'enroulée dans le petit filet (18e, 0-2).

Tous les espoirs du bon premier quart d'heure anversois s'écroulaient. D'autant qu'à la demi-heure, le Beerschot a même été réduit à dix suite à l'exclusion de Faisal Al-Ghamdi, d'abord jauni puis exclu après l'intervention du VAR pour une très vilaine semelle par derrière sur la cheville de Niang.

L'Union sans forcer

En supériorité numérique pour une heure de jeu, l'Union en a rapidement profité avec un troisième but, encore signé Ivanovic sur un bon centre de retrait d'Anan Khalaili. 0-3 au repos, le score aurait même pu être plus lourd sans les ratés du Croate et de Promise David au petit rectangle en fin de premier acte.

De quoi nous offrir une deuxième période assez creuse, avec des visiteurs au ballon mais sans le besoin d'appuyer sur le champignon. Le 0-4 est toutefois tombé à l'approche des 20 dernières minutes des pieds de Promise David, bien lancé en profondeur, un but d'abord annulé pour hors-jeu, puis finalement validé par le VAR.

Les Unionistes signent leur plus large victoire de la saison (avec le 4-0 infligé à Genk) face à une équipe du Beerschot pourtant invaincue à domicile depuis le mois de septembre. De quoi prendre trois points d'avance sur l'Antwerp et s'assurer de finir la journée sur le podium devant Anderlecht, qui joue dans la foulée contre Malines. Le Beerschot reste englué dans la zone rouge.