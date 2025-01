Une ouverture du score rapide, puis de la défense : nouvelle victoire du Standard, qui intègre virtuellement le top 6 !

C'est dans les cinq premières minutes de la partie que le Standard s'est montré le plus entreprenant. Le seul et unique but d'Andi Zeqiri, sur penalty, offre un troisième succès de rang aux Rouches, qui intègrent virtuellement le top 6.

Le rendez-vous était important pour le Standard. Une victoire face à Dender, ce dimanche après-midi, permettait aux Rouches de signer un premier 9/9 cette saison et d'intégrer virtuellement les Champions Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko choisit Marko Bulat pour remplacer Isaac Price, tandis que Jean Lazare Amani est sur le banc. Voici la feuille de ce #Standard - Dender ! pic.twitter.com/WeIlzZmJy7 — Loïc Woos (@LoicWoos) January 26, 2025 Ouverture du score éclair pour le Standard Devant son public, le Standard met rapidement une grosse pression sur le promu. Ilay Camara cherche une première fois Ayensa et chauffe Sclessin, avant de se faire accrocher par Dembo Sylla dans la surface. Andi Zeqiri, d'une panenka, place déjà les Rouches aux commandes (1-0, 2e). Dender laisse passer l'orage, mais est déjà touché. Neuvièmes avant le début de la rencontre, les joueurs de Vincent Euvrard tentent de réagir via Berte et Ferraro, mais Henkinet n'est pas réellement mis en difficulté... sauf sur une frappe de Scheidler où le portier liégeois est aidé par Hautekiet pour dégager en corner. Offensivement, le Standard a diminué la pression, mais continue de se montrer dangereux. Sur une récupération, Lawrence n'hésite pas à porter quelque peu le ballon avant de servir Camara, qui avance sur 30 mètres. Le flanc gauche des Rouches se retrouve en position axiale et frappe, le ballon est mal repoussé par Verrips dans les pieds d'Ayensa, qui trouve, à bout portant, l'épaule du gardien de Dender qui s'était couché. Une vraie balle de break (30e). C'est toutefois sur le score de 1-0 que les deux équipes se quittent au repos. Voilà les Rouches virtuellement dans le top 6 ! Pour les hommes d'Ivan Leko, la première grosse alerte est arrivée en début de seconde période. Un ballon de Ferraro, remisé par Scheidler, est contré par Dierckx juste devant Berte, avant de monter en cloche et rebondir sur la barre. Henkinet, tant bien que mal, met en corner devant l'attaquant de Dender (58e). En seconde période, les Liégeois ont beaucoup trop reculé, et ont laissé le promu dangereusement approcher la cage d'Henkinet. Il y a eu plusieurs situations dangereuses, mais pas vraiment de gros arrêt à faire pour le gardien du Standard, cependant. Grâce, notamment, à la nouvelle bonne prestation de la ligne défensive, au courage de chacun et aux précieux ballons gagnés par Léandre Kuavita, le Standard a su maintenir son avantage face à Dender malgré une seconde période plus compliquée, alors qu'Attila Szalai et Jean Lazare Amani ont fait leurs débuts. Troisième succès de rang pour les Rouches, qui intègrent le top 6 et prennent virtuellement deux longueurs d'avance sur La Gantoise, qui se déplacera à Louvain dans la soirée. Le Matricule 16 est, en tout cas, pratiquement sauvé.