Incroyable ! Le Standard remonte le Club de Bruges au Jan Breydel et revient très fort dans la course au top 6 !

Mené au score dès le retour des vestiaires, le Standard s'est arraché pour ramener un incroyable succès de son déplacement périlleux au Club de Bruges, ce dimanche. Andi Zeqiri a rétabli l'égalité sur penalty, avant le but de la victoire de Dennis Ayensa, en fin de match.

Après avoir concédé deux défaites consécutives face à Westerlo et Genk, le Standard comptait cinq longueurs de retard sur La Gantoise avant ce déplacement au Club de Bruges, lors duquel il avait besoin d'un exploit pour accrocher un résultat positif. Avant cette rencontre, le Matricule 16 n'avait plus gagné dans un Jan Breydel rempli par le Club depuis avril 2013.

Et voici la feuille de ce Bruges - #Standard 👇 pic.twitter.com/wRjnfk2WjT — Loïc Woos (@LoicWoos) February 23, 2025

Le Standard bien en place, Bruges manque d'énergie

Dans une sorte de 5-1-3-1, avec Zeqiri en pointe et Aiden O'Neill en sentinelle, le Standard joue évidemment avec son arme principale : la défense. Il faut attendre la vingtième minute pour voir la première intervention de Gavin Bazunu, sur une frappe déviée de Talbi (20e). Pour le reste, Bruges a bien sûr la possession mais manque clairement de carburant pour déranger la défense bien en place des Rouches

Les Blauw & Zwart essayent donc à distance. Tout juste monté au jeu pour remplacer un Onyedika blessé, Casper Nielsen envoie un missile des 25 mètres, sur la latte de Bazunu (31e). Le plus gros danger, tandis que de l'autre côté, un Lazare Amani très précieux dans ses reconversions et ses projections vers l'avant dépasse De Cuyper, mais voit Zeqiri arriver quelques centimètres trop courts pour reprendre son centre-tir (27e). Bien en place, le Standard tient tête à Bruges au repos.

🚀 | Casper Nielsen n’a pas eu besoin d’échauffement pour être dangereux ! 🥵💨 #CLUSTA pic.twitter.com/36vKY21YwJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 23, 2025

Une seconde période bien plus animée au Jan Breydel

Les consignes de Nicky Hayen au repos sont clairement perceptibles : combiner plus vite afin de déborder cette défense liégeoise. Bruges accélère (un petit peu) le rythme après le repos, mais c'est bien sur une phase posée qu'il fait la différence. Provocation de Talbi sur la gauche, qui remise à De Cuyper. Son centre trouve Jutgla, qui gagne son duel de la tête entre Camara et Szalai afin de tromper Bazunu (1-0, 51e).

Alors que l'on se dit que le FCB vient de faire le plus dur, un élément bien rabattre toutes les cartes. Averti pour une simulation en première période, Christos Tzolis arrive en retard et laisse glisser sa semelle sur la cheville de Fossey. Bruges terminera le match avec un homme en moins (55e). Une exclusion qui permet au Standard de se montrer plus offensif et de multiplier les situations.

🟨² | Le Club Brugge doit jouer près de 40 minutes à 🔟. 🤷‍♂️👀 #CLUSTA pic.twitter.com/Kda6Kh2Mwl — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 23, 2025

Le Standard s'impose sur le fil à Bruges et peut encore croire au top 6 !

L'une d'elles débouche sur une frappe de Dennis Ayensa, monté au jeu, contrée de la main par Ordonez, dans le rectangle. Si Lawrence Visser, dans un premier temps, ne bronche pas, la VAR l'appelle et l'encourage à changer sa décision. Andi Zeqiri se charge du coup de réparation, inscrit son neuvième but de la saison et remet les deux équipes à égalité (1-1, 68e).

En fin de rencontre, les deux équipes ont encore des possibilités pour faire la différence. Bazunu s'interpose dans le petit rectangle devant Nilsson (70e), puis sort pour intercepter une passe tranchante vers Jutgla (80e), tandis que la contre-attaque orchestrée par Lazare Amani et Camara est arrêtée par le superbe retour de Seys (76e).

C'est pourtant bien du côté... du Standard que tombe la décision ! Alerté par un centre de Fossey, Dennis Ayensa est à la bonne place dans le petit rectangle pour faire 1-2 (85e). Victoire surprise des Rouches, qui ont encore toutes leurs chances dans la course au top 6. Genk aura l'occasion de creuser encore un petit peu plus son avance, ce dimanche.