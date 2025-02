"Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de vigilance" : Charleroi annonce une mauvaise nouvelle

La chaîne YouTube du Sporting de Charleroi a été piratée. Le club appelle à la vigilance.

Pour le plus grand bonheur de Rik De Mil et ses hommes, le Sporting de Charleroi s'est imposé sur le score de 1-3 face à Westerlo grâce à un doublé de Nikola Štulić et un but en toute fin de rencontre de Daan Heymans. Pourtant, ce sont bien les Campinois qui avaient ouvert le score via l’inévitable Luka Vušković.

Une mauvaise nouvelle est cependant survenue en soirée pour le club carolo : la chaîne YouTube officielle des Zèbres a été piratée.

"Nous tenons à vous informer que notre chaîne officielle YouTube (SportingCharleroiTv) a été piratée. Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de vigilance, car le contenu actuellement diffusé ne provient pas du club. Nous vous recommandons de ne cliquer sur aucun lien," écrit Charleroi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Des vidéos sur les cryptomonnaies, menant très probablement à une arnaque, sont mises en avant sur la page d'accueil de la chaîne. Cette dernière a même été renommée "Strategy". Dans l’onglet "Vidéos", tous les contenus du Sporting sont cependant toujours bien présents.

Les équipes du club sont certainement en train de tenter de récupérer leur compte. Cela fait désormais plus de 11 heures, au moment où cet article est écrit, que l’annonce du piratage a été faite.





