La victoire de la délivrance pour Charleroi : comment Rik De Mil a marqué le groupe par son discours à la mi-temps...et à la fin du match

Charleroi s'est rassuré en allant s'imposer 1-3 à Westerlo. Nikola Stulic a changé la physionomie de la rencontre avec son doublé.

Nikola Stulic a fait ce qu'on attendait de lui en deuxième mi-temps, alors que Charleroi était mené 1-0 : concrétiser au marquoir la domination dans le jeu. Dans le premier acte, la maîtrise dans le jeu était une nouvelle fois stérile. Les intentions ont été bien meilleures ensuite.

"C'était peut-être notre victoire la plus importante, car ils étaient à trois points de nous au coup d'envoi. Nous avons répondu après avoir été menés à la mi-temps. C'était un grand match" explique Stulic au micro de DAZN.

Un soulagement qui s'est particulièrement lu sur le visage de Rik De Mil. Rarement on avait vu l'entraîneur carolo autant exulter après une victoire, pratiquement synonyme d'adieux aux Playdowns. Après le coup de sifflet final, De Mil a réuni ses troupes dans le rond central. On a ensuite vu le noyau l'applaudir. "Il a annoncé que nous avions deux jours de congé", rigole Stulic.

De Mil calme de l'extérieur mais bouillonnant à l'intérieur

L'attaquant serbe le confirme, l'entraîneur des Zèbres n'a pas haussé le ton plus que nécessaire au repos : "Il a dit que nous faisions du bon travail. Nous avons mieux joué qu'eux, mais nous n'avons pas été efficaces dans la surface. Il a fallu avoir plus faim et montrer cette mentalité de tueur. Je suis très content et fier de l'équipe pour la réaction".

La deuxième mi-temps du Sporting était bien plus incisive : "Tout est une question de confiance. On dit que c'est comme une bouteille de ketchup. Une fois que le premier et le deuxième sont entrés, vous pouvez même tirer à l'aveugle et marquer. En tant qu'attaquant, vous devez sentir d'où le ballon va venir. J'essaie toujours de faire ça", conclut Nikola Stulic, désormais à neuf buts en treize titularisations.