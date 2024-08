Incroyable : à peine de retour dans le groupe, un cadre de l'Union est...de nouveau mis à l'écart et se dirige vers un départ !

L'Union Saint-Gilloise a connu plusieurs départs très importants cet été. Outre celui du coach Alexander Blessin, ils ont également perdu Gustaf Nilsson (vers le Club de Bruges) et Mohamed Amoura (vers Wolfsburg).

Les Unionistes pourraient voir d'autres éléments quitter le club d'ici la fin du mercato. On a parlé récemment d'un intérêt de l'Union Berlin pour Noah Sadiki. Le club allemand aurait formulé une offre.

Un autre milieu de terrain pourrait (devrait ?) également faire ses adieux au parc Duden. Il s'agit de Jean Thierry Lazare Amani, qui a de grosses envies de départ. L'Union a déjà refusé deux offres venant de Bundesliga.

L'Ivoirien avait joué les deux premiers matchs de la saison, en Supercoupe puis lors de la première journée de Pro League. Il ne figurait pas dans la sélection pour le match face au Beerschot puis face au Slavia Prague.

Alors qu'il était censé revenir dans le groupe pour le match de ce samedi à Westerlo, Amani est finalement hors de la sélection. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, il a été écarté de l'équipe première. Son départ se précise donc.

The squad is set for our trip to Westerlo. 🚌 pic.twitter.com/Q3e8hrh6qs