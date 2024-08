Ivan Leko, satisfait après la victoire du Standard, comprend Dirk Kuyt : "En Angleterre, ce n'est peut-être même pas jaune, et ici c'est rouge"

Ivan Leko retenait le positif et les trois points, après la victoire du Standard contre le Beerschot. L'entraîneur croate comprend toutefois son collègue, Dirk Kuyt, sur l'exclusion qui change la rencontre. Une situation vécue par les Rouches, pas plus tard que la semaine dernière.

Ce fut laborieux, pour le Standard, qui a su profiter de l'exclusion de Brian Plat et du penalty obtenu par Ilay Camara pour accrocher les trois points pour la deuxième fois de la saison, contre le Beerschot. Une rencontre analysée par Ivan Leko, en conférence de presse.

"C'est le match qu'on attendait. On avait le contrôle pendant les vingt premières minutes, en jouant agressif et haut. On affrontait une très bonne équipe, avec un entraîneur qui aime prendre des risques. Contre ce genre d'équipes, il faut absolument être agressif et compact."

"Ensuite, on a joué trop bas et on a fait des choses qu'on n'entraîne pas. On a eu de la chance, parce qu'on avait des difficultés à créer des occasions et eux moins. On est revenu dans le vestiaire à la pause en se disant qu'on devait revenir à la base, ne pas faire des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Je voudrais aussi jouer comme le Barça, mais on a pour le moment besoin de jouer verticalement et accepter de défendre avec conviction."

Comme la semaine dernière, une exclusion a changé la rencontre

Comme la semaine dernière, à Courtrai, c'est une carte rouge qui a changé la donne. Si elle était contre Henry Lawrence au stade des Éperons d'Or, elle était en faveur des Rouches, cette fois, après cette faute sur Aiden O'Neill.

"L'exclusion change le match. Je comprends mon collègue, qui a le même sentiment que moi le week-end dernier. Le match est changé sur une faute qui ne vaut peut-être même pas jaune en Premier League. En Belgique, c'est rouge. Ici, le département des arbitres veut peut-être protéger davantage les joueurs, mais ce n'est pas un sport de ballets et il faut regarder l'intention du joueur. Je pense cependant que ce genre de décisions s'équilibrent sur une saison."

Si le Standard a encore peiné sur le plan offensif, notamment à tuer le match malgré de multiples occasions en supériorité numérique, Ivan Leko retient le positif, et donc les trois points.

"Je suis très content de mes joueurs, après une semaine difficile lors de laquelle on a perdu cinq hommes. On joue avec cette identité, sûrement que vous ne l'aimez pas, peut-être que je ne l'apprécie pas toujours, mais vous jouez pour gagner, pas pour la beauté. Je suis heureux de ça et je souhaite toutes les félicitations à mes joueurs. Normalement, on s'attend à ce que le Standard gagne toujours à domicile, mais en 2024 ce n'est pas toujours comme ça."