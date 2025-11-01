Suis Anderlecht - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 01/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA
Photo: © photonews

Et si Besnik Hasi n'avait plus droit à l'erreur ? Alors que le RSCA a un programme très chargé, les trois points semblent obligatoires ce soir contre Malines.

Si se séparer d'un entraîneur sans avoir de piste sous la main capable de faire mieux au pied levé est un mauvais réflexe qu'ont pris les clubs ces dernières années, Besnik Hasi le sait : encore quelques semaines comme les dernières, et son ami Olivier Renard n'aura pas le choix.

La qualification contre Ninove, qui était censée remettre la machine en route face à un adversaire de D1 Amateurs, a été contre-productive. Les sifflets et les "Hasi buiten" ont résonné, et résonneront encore ce soir si le RSCA ne bat pas le KV Malines.

Quelles sont les options de Hasi ? S'il "punit" les joueurs ayant contre-performé à Charleroi et contre Ninove, il ne lui restera pas grand monde à aligner. Mais Vazquez comme Cvetkovic ont déçu. On imagine bien Adriano Bertaccini débuter en pointe.

La défense centrale a pris l'eau ces dernières semaines, mais Ilic n'a pas saisi sa chance contre Ninove. Un trio Ndiaye-Hey-Kana pourrait régler le souci, avec Camara et Sardella pour animer les flancs, malgré le très mauvais match de ce dernier en Coupe. Saliba, Hazard et De Cat pourraient alors composer l'entrejeu, Stroeykens et Bertaccini formant un duo devant.

Le onze potentiel : 

Coosemans / Camara - N'diaye - Hey - Kana - Sardella / Saliba - Hazard - De Cat / Bertaccini - Stroeykens

Prono Anderlecht - KV Malines

Anderlecht gagne
Partage
KV Malines gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
58.05% 27.18% 14.77%
Les plus populaires
2-1
(94x)		 1-1
(64x)		 2-0
(39x)

Comparatif Anderlecht - KV Malines

Classement

5
4

Points

19
20

Gagner

5
5

Perdre

3
2

Buts inscrits

17
17

Buts reçus

12
13

Cartes jaunes

29
29

Cartes rouges

3
0

face-à-face remportés

20
11
7
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Malines KV Malines
17/08 20:45 KV Malines KV Malines 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Malines KV Malines
09/10 13:30 KV Malines KV Malines 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Malines KV Malines
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
09/08 18:15 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Malines KV Malines
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
13/10 20:30 KV Malines KV Malines 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Malines KV Malines 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Malines KV Malines
05/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
18/10 18:00 KV Malines KV Malines 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Malines KV Malines
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Malines KV Malines
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Malines KV Malines
03/11 18:00 KV Malines KV Malines 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
30/01 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Malines KV Malines
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Malines KV Malines
25/10 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Malines KV Malines
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Malines KV Malines
03/08 20:30 KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Malines KV Malines 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Malines KV Malines
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

31/10

Besnik Hasi aborde le duel face à son ancien club, Malines, sur une corde raide. Sa position est plus que fragilisée à Anderlecht, mais Olivier Renard est dans une impasse....

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

31/10

Besnik Hasi, est sous le feu des critiques après les dernières sorties de son équipe. Malgré la victoire en coupe contre Ninove, les performances restent insuffisantes, et ...

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

31/10

Anderlecht affronte Malines samedi soir. Les Mauves devront se méfier de leur adversaire, qui a retrouvé son porte-bonheur.

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

31/10 1

Anderlecht s'est fait huer par ses propres supporters après la victoire contre Ninove. Olivier Deschacht prend la défense de Besnik Hasi.

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

11:30

Certains fans d'Anderlecht veulent le départ de Besnik Hasi. Bertrand Crasson pense le contraire. Un renvoi ne ferait qu'aggraver la situation.

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01

La pression monte pour Besnik Hasi à Anderlecht. Mardi, il a été hué en Coupe, mais pour Walter Baseggio, le vrai souci vient d'au-dessus.

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30

Malines affrontera Anderlecht sans Moncef Zekri, parti au Mondial U17 avec le Maroc. Le jeune ailier attire l'attention... jusqu'à l'Inter Milan.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved