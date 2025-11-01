Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Et si Besnik Hasi n'avait plus droit à l'erreur ? Alors que le RSCA a un programme très chargé, les trois points semblent obligatoires ce soir contre Malines.

Si se séparer d'un entraîneur sans avoir de piste sous la main capable de faire mieux au pied levé est un mauvais réflexe qu'ont pris les clubs ces dernières années, Besnik Hasi le sait : encore quelques semaines comme les dernières, et son ami Olivier Renard n'aura pas le choix.

La qualification contre Ninove, qui était censée remettre la machine en route face à un adversaire de D1 Amateurs, a été contre-productive. Les sifflets et les "Hasi buiten" ont résonné, et résonneront encore ce soir si le RSCA ne bat pas le KV Malines.

Quelles sont les options de Hasi ? S'il "punit" les joueurs ayant contre-performé à Charleroi et contre Ninove, il ne lui restera pas grand monde à aligner. Mais Vazquez comme Cvetkovic ont déçu. On imagine bien Adriano Bertaccini débuter en pointe.

La défense centrale a pris l'eau ces dernières semaines, mais Ilic n'a pas saisi sa chance contre Ninove. Un trio Ndiaye-Hey-Kana pourrait régler le souci, avec Camara et Sardella pour animer les flancs, malgré le très mauvais match de ce dernier en Coupe. Saliba, Hazard et De Cat pourraient alors composer l'entrejeu, Stroeykens et Bertaccini formant un duo devant.

Le onze potentiel :

Coosemans / Camara - N'diaye - Hey - Kana - Sardella / Saliba - Hazard - De Cat / Bertaccini - Stroeykens