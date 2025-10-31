Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

Grâce à un excellent début de seconde période, le Standard a remporté le choc wallon face au Sporting Charleroi ce vendredi soir. Les Rouches réalisent une belle opération au classement, tandis que les Zèbres concèdent leur cinquième défaite en six matchs de championnat.

Après leurs qualifications en Coupe de Belgique, respectivement sur les pelouses du SK Beveren et du RFC Liège, le Standard et le Sporting Charleroi s’affrontaient lors du choc wallon, en ouverture de la treizième journée de Pro League, ce vendredi soir.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard, privé de sept joueurs, a choisi d’aligner Ibrahim Karamoko sur le couloir droit pour remplacer Marlon Fossey. Le jeune Steeven Assengue prend finalement place sur le banc, tandis que Mohammed El Hankouri débute à la place de Dennis Ayensa. Du côté carolo, la composition est celle attendue, avec Jakob Napoleon Romsaas préféré à Yassine Khalifi, récent champion du monde U20 avec le Maroc.

Le Standard lance les débats, Charleroi réagit, et Nielsen sort sur blessure

Le début de partie est assez équilibré. Les deux équipes se créent quelques situations dangereuses, mais c’est Charleroi qui obtient la première véritable occasion. Elle est amenée par un excellent travail de Titraoui : Romsaas dévie, un peu chanceusement, pour Scheidler, qui ne peut obtenir mieux qu’un corner malgré un face-à-face avec Epolo (10e).

Le Standard réagit progressivement et se montre de plus en plus menaçant. À la moitié de la première période, Adnane Abid s’en sort superbement sur le côté gauche avant de glisser le ballon à Nielsen. Le Danois trouve Delavallée, le cuir rebondit sur Keita et termine au fond des filets. Un premier but bien construit, mais quelque peu chanceux dans sa conclusion pour le Standard (1-0, 26e).

De mieux en mieux dans la rencontre, les joueurs de Vincent Euvrard se procurent une énorme occasion de faire le break. Récupération d’Abid, qui transmet à Henry. Le Français lance Saïd dans la profondeur : ce dernier se joue de Van Den Kerkhof, Ousou et Delavallée, mais Titraoui revient sauver sur la ligne (34e). Sur le contre, Charleroi réagit par Romsaas, qui oblige Epolo à une belle parade du pied sur son poteau droit (35e).

Le Standard a manqué l’occasion de se mettre à l’abri et le paie, comme souvent cette saison. Sur l’une des nombreuses transitions des Zèbres, permises par l’espace laissé au milieu de terrain, Pflücke sert Romsaas, qui frappe en un temps depuis l’extérieur du rectangle. Epolo ne peut rien (1-1, 41e). En fin de première période, Vincent Euvrard perd un nouveau joueur : Nielsen, blessé, cède sa place à Ayensa (43e).

Le Standard fait la différence dès la reprise

Mieux entré dans sa rencontre que Charleroi, le Standard reprend les commandes dès le retour des vestiaires. Déjà dangereux en première période, Rafiki Saïd adresse un centre parfaitement calibré pour Thomas Henry, qui le reprend au premier poteau et trompe Delavallée (2-1, 47e).

Poussés par un stade de Sclessin en ébullition, les joueurs de Vincent Euvrard font le break dans la foulée, bien aidés par Martin Delavallée. Le portier carolo juge mal la trajectoire d’un corner et repousse maladroitement le ballon ; Rafiki Saïd, idéalement placé au second poteau, inscrit son but personnel et creuse l’écart (3-1, 58e).

Charleroi encaisse le coup et ne parvient pas à réagir. Malgré les entrées de Szymczak, Bernier, Colassin, Khalifi ou encore Blum, les Zèbres inquiètent très peu Matthieu Epolo. La tête intéressante, mais non cadrée, de Colassin (79e) ne changera rien.

Score final : 3-1. Le Standard enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive toutes compétitions confondues, une première cette saison, et revient dans le sillage des équipes du top 6. Charleroi, en revanche, concède une cinquième défaite lors de ses six derniers matchs de championnat.