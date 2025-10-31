Standard Standard
3-1
Charleroi Charleroi
staStandard
chaCharleroi
Mardochee Nzita 26'
1-0
1-1
40' Parfait Guiagon (Patrick Pflücke)
(Rafiki Said) 47'
2-1
Rafiki Said 58'
3-1
Date: 31/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| 0 réaction
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon
Photo: © photonews

Grâce à un excellent début de seconde période, le Standard a remporté le choc wallon face au Sporting Charleroi ce vendredi soir. Les Rouches réalisent une belle opération au classement, tandis que les Zèbres concèdent leur cinquième défaite en six matchs de championnat.

Après leurs qualifications en Coupe de Belgique, respectivement sur les pelouses du SK Beveren et du RFC Liège, le Standard et le Sporting Charleroi s’affrontaient lors du choc wallon, en ouverture de la treizième journée de Pro League, ce vendredi soir.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard, privé de sept joueurs, a choisi d’aligner Ibrahim Karamoko sur le couloir droit pour remplacer Marlon Fossey. Le jeune Steeven Assengue prend finalement place sur le banc, tandis que Mohammed El Hankouri débute à la place de Dennis Ayensa. Du côté carolo, la composition est celle attendue, avec Jakob Napoleon Romsaas préféré à Yassine Khalifi, récent champion du monde U20 avec le Maroc.

Le Standard lance les débats, Charleroi réagit, et Nielsen sort sur blessure

Le début de partie est assez équilibré. Les deux équipes se créent quelques situations dangereuses, mais c’est Charleroi qui obtient la première véritable occasion. Elle est amenée par un excellent travail de Titraoui : Romsaas dévie, un peu chanceusement, pour Scheidler, qui ne peut obtenir mieux qu’un corner malgré un face-à-face avec Epolo (10e).

Le Standard réagit progressivement et se montre de plus en plus menaçant. À la moitié de la première période, Adnane Abid s’en sort superbement sur le côté gauche avant de glisser le ballon à Nielsen. Le Danois trouve Delavallée, le cuir rebondit sur Keita et termine au fond des filets. Un premier but bien construit, mais quelque peu chanceux dans sa conclusion pour le Standard (1-0, 26e).

De mieux en mieux dans la rencontre, les joueurs de Vincent Euvrard se procurent une énorme occasion de faire le break. Récupération d’Abid, qui transmet à Henry. Le Français lance Saïd dans la profondeur : ce dernier se joue de Van Den Kerkhof, Ousou et Delavallée, mais Titraoui revient sauver sur la ligne (34e). Sur le contre, Charleroi réagit par Romsaas, qui oblige Epolo à une belle parade du pied sur son poteau droit (35e).

Le Standard a manqué l’occasion de se mettre à l’abri et le paie, comme souvent cette saison. Sur l’une des nombreuses transitions des Zèbres, permises par l’espace laissé au milieu de terrain, Pflücke sert Romsaas, qui frappe en un temps depuis l’extérieur du rectangle. Epolo ne peut rien (1-1, 41e). En fin de première période, Vincent Euvrard perd un nouveau joueur : Nielsen, blessé, cède sa place à Ayensa (43e).

Le Standard fait la différence dès la reprise

Mieux entré dans sa rencontre que Charleroi, le Standard reprend les commandes dès le retour des vestiaires. Déjà dangereux en première période, Rafiki Saïd adresse un centre parfaitement calibré pour Thomas Henry, qui le reprend au premier poteau et trompe Delavallée (2-1, 47e).

Poussés par un stade de Sclessin en ébullition, les joueurs de Vincent Euvrard font le break dans la foulée, bien aidés par Martin Delavallée. Le portier carolo juge mal la trajectoire d’un corner et repousse maladroitement le ballon ; Rafiki Saïd, idéalement placé au second poteau, inscrit son but personnel et creuse l’écart (3-1, 58e).

Charleroi encaisse le coup et ne parvient pas à réagir. Malgré les entrées de Szymczak, Bernier, Colassin, Khalifi ou encore Blum, les Zèbres inquiètent très peu Matthieu Epolo. La tête intéressante, mais non cadrée, de Colassin (79e) ne changera rien.

Score final : 3-1. Le Standard enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive toutes compétitions confondues, une première cette saison, et revient dans le sillage des équipes du top 6. Charleroi, en revanche, concède une cinquième défaite lors de ses six derniers matchs de championnat.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.63 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 13/30 (43.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   90' 6.72 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.85 -
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Plus de stats
Mohr Tobias 45' 6.86 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 43' 6.11 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Sahabo Hakim 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.97 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Said RafikiA 72' 8.55 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Henry Thomas 72' -
Banc
Ayensa Dennis 47' 6.68 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kuavita Leandre   45' 6.05 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 18' 6.36 -
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 18' 6.45 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Nam James Bradley 0'  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.61 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 9/22 (40.9%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 31/44 (70.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.64 -
  • Précision des passes: 57/64 (89.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Keita Cheick 76' 6.32 -
  • Précision des passes: 42/43 (97.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 31/45 (68.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/18 (33.3%)
Plus de stats
Camara Etienne 76' 5.9 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Titraoui Yacine   66' 6.45 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A 66' 6.86 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 76' 5.49 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 6.85 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip 14' 6.42 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bernier Antoine 24' 6.41 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 14' 6.56 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Blum Lewin 14' 6.0 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine   24' 6.26 -
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Boukamir Amine 0'  
Revivre Standard - Charleroi
Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

23:00

Le Standard s'est imposé face au Sporting Charleroi dans le choc wallon, en ouverture de la treizième journée de Pro League. Voici les principaux enseignements de la rencon...

présentation (du match)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi lancera la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur...

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved