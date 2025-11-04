Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

Le KV Malines n'a pas réussi à ramener le moindre point de sa rencontre face à Anderlecht samedi. L'équipe est difficilement entrée dans son match et s'est inclinée 3-1. Le consultant Patrick Goots a livré son analyse sur le déroulement de la rencontre et sur le rôle de l'attaquant Lauberbach.

Patrick Goots évoque le respect et les occasions manquées

Selon Patrick Goots, le KV Malines a peut-être montré trop de respect envers son adversaire. Le consultant reconnaît qu’une défaite contre Anderlecht n’a rien de honteux, mais souligne que l’équipe doit se ressaisir lors du prochain match.

La rencontre a d’ailleurs connu un moment où le KV Malines aurait pu revenir au score. Lion Lauberbach a eu une occasion en or, mais n’a pas su la concrétiser. Goots fait référence à une ancienne déclaration de Besnik Hasi à propos de ce type de situation : "Même à l’entraînement, il ne les met pas", disait autrefois l’entraîneur d’Anderlecht à propos de l’un de ses joueurs.

Patrick Goots qualifie la maladresse de Lauberbach de moment douloureux. "Oui, c’est d’autant plus dur pour Lauberbach. C’est un bon attaquant, mais pas un vrai buteur." Selon lui, l’attaquant aurait pu répondre clairement aux critiques de Hasi en marquant.

En vue du duel face à l’Union SG

Le consultant souligne que le KV Malines doit rapidement digérer cette défaite. L’équipe affrontera bientôt l’Union Saint-Gilloise à domicile, et Patrick Goots estime qu’une réaction est attendue. Selon lui, la défaite contre Anderlecht doit être corrigée devant son public.

Le rôle de Lion Lauberbach continue d’alimenter les discussions. Malgré son engagement, il n’est pas perçu comme un finisseur naturel. Patrick Goots insiste sur le fait que l’attaquant possède des qualités, mais qu’il manque encore d’efficacité dans les moments décisifs.