Date: 01/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines
Photo: © photonews

Anderlecht s'est donné un bon bol d'air ce samedi face à Malines. Les Mauves ont dominé leur adversaire et proposé un football agréable.

Après une qualification assombrie par des torrents de sifflets en semaine contre Ninove, Anderlecht avait quelque chose à rendre à son public ce samedi face à Malines. Besnik Hasi, dont beaucoup commencent à se dire que le sort serait scellé si le RSCA avait une option de secours, n'avait plus énormément de jokers.

Et en alignant d'emblée Cvetkovic et Bertaccini, le coach kosovar aura probablement réussi à se donner un peu d'air, car c'était un choix gagnant. Après une très belle entame de match et de nombreux corners obtenus, Mihajlo Cvetkovic, déjà auteur du premier tir cadré un peu plus tôt, fait écran devant son défenseur et libère Adriano Bertaccini, qui envoie une frappe soudaine (1-0, 12e) que Nacho Miras pouvait certainement capter.

Malines se doit de réagir car les Mauve & Blanc sont intenables : un une-deux entre Augustinsson et Angulo permet d'aller trouver Ilay Camara, dont la lourde frappe fait trembler la barre (17e). Mais de cette pression anderlechtoise vient un contre : Bill Antonio roule Angulo dans la farine et sert Mathis Servais, qui trompe calmement Coosemans (20e, 1-1). 

Anderlecht ne panique pas, à l'image de Nathan De Cat, auteur d'une belle ouverture vers Angulo : l'Equatorien percute, centre et offre le 2-1 à Mihajlo Cvetkovic sur un plateau (25e). Le RSCA laisse ensuite un peu trop jouer le Kavé : Lauberbach se plaint d'être retenu dans le rectangle (32e), Van Brederode fait le mauvais choix après un joli solo. La dernière alerte de la première période, intéressante, est pour Cvetkovic, arrêté semblait-il fautivement, mais juste devant le rectangle (45e+1).

Les ratés de Hazard et Lauberbach

Pas question de mal remonter sur la pelouse pour le RSCA. Miras empêche Hazard de faire le break (54e), qui viendra en solo de la part de Nilson Angulo : petit coup du sombrero, défenseurs qui se gêne et conclusion parfaite (60e, 3-1). Juste avant, Bertaccini était sorti mécontent, estimant à raison qu'il était bien dans son match.

Hazard, lui, l'est un peu moins, ou en tout cas rate le plus simple après avoir réussi le plus difficile : il aurait dû faire 4-1 après avoir initié un contre d'un joli dribble, mais envoie sa frappe au-dessus (68e). Un moins gros raté que celui de Lauberbach, deux minutes plus tard : Van Brederode le sert sur un plateau d'argent mais l'Allemand envoie au-dessus du but vide (70e). 

Il pourra s'en vouloir, plus que Hazard, car Malines ne reviendra jamais dans le match. Les entrants anderlechtois (Verschaeren, Stroeykens ou encore Degreef... mais pas Vazquez) ne parviendront pas à inscrire un petit but de plus mais se donneront à fond : la concurrence va se faire rude. Hasi s'en réjouira, et peut souffler : en jouant comme ça, il n'y aura pas souvent de sifflets. Encore faut-il le faire semaine après semaine...

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.07 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
Plus de stats
Camara Ilay 71' 6.49 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 47/48 (97.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.62 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.46 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 58' 6.05 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 29/41 (70.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 58' 7.53 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 49/61 (80.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Angulo NilsonA 75' 9.0 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo  71' 7.91 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa 15' 6.41 -
Plus de stats
Verschaeren Yari 32' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 32' 6.32 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sardella Killian 19' 5.92 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Plus de stats
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 19' 6.21 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.81 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.12 -
  • Précision des passes: 39/51 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Halhal Redouane 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 68/74 (91.9%)
Plus de stats
Diouf Gora 85' 6.5 -
  • Précision des passes: 55/61 (90.2%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Antonio Bill A 58' 6.71 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 58' 5.93 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.86 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 5.78 -
  • Précision des passes: 38/50 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Salifou Dikeni   90' 6.21 -
  • Précision des passes: 53/57 (93%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lauberbach Lion 90' 6.04 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Servais Mathis 85' 7.69 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Bafdili Bilal 5' 5.8  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Raman Benito 32' 6.42 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 5' 5.89  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Struyf Ian 4'  
Golic Lovro 0'  
St. Jago Tommy 32' 6.25 -
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
Van Der Velde Xander 0'  
présentation (du match)

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47

Et si Besnik Hasi n'avait plus droit à l'erreur ? Alors que le RSCA a un programme très chargé, les trois points semblent obligatoires ce soir contre Malines.

