Date: 01/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et Malines (2-1)

Le RSC Anderlecht reçoit le KV Malines ce samedi. Les Mauves n'ont pas vraiment droit à l'erreur après des semaines compliquées.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   58' 45" 
live_by
57
 Le RSCA a assez bien repris cette seconde période
54
 Grosse alerte sur un bon centre d'Augustinsson, Miras repousse des poings, Hazard frappe, le portier malinois met en corner
50
 Bon débordement d'Angulo... Halhal dévie au-dessus en corner !
46
 C'est reparti au Lotto Park... et ça commence par un centre dangereux de Lion Lauberbach !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 La mi-temps est atteinte sur ce score de 2-1 !
45+1
 Ooooh situation à l'entrée du rectangle ! Redouane Halhal stoppe apparemment fautivement Cvetkovic, Mr Bourdeaudhui a hésité !
43
 Le KV Malines est imprécis dans ses tentatives d'aller de l'avant
42
  Carte jaune pour Mihajlo Cvetkovic
41
 Frappe de Nilson Angulo depuis la gauche... contrée, Miras s'empare du ballon
40
 Belle percée de Diouf plein axe mais mauvais choix en fin de compte
36
 Anderlecht fait le choix de laisser le ballon à Malines depuis une petite dizaine de minutes maintenant
32
 Oooh le centre dangereux d'Antonio, Lauberbach se retrouve en possession mais est retenu, sans faute ! Van Brederode derrière réussit un raid côté gauche mais fait le mauvais choix !
28
 Très bien défendu de Hey devant Van Brederode qui avait tenté un joli geste
27
 Notons la belle ouverture de Nathan De Cat à la base de l'action
26
 EEEET LE 2-1 ! Mihajlo Cvetkovic ! Beau travail d'Angulo dans le rectangle, et centre au point de penalty, le Serbe n'a qu'à la pousser au fond !
25

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Nilson Angulo)
25
 Bonne ouverture de Bertaccini vers la droite... mais Marsa intervient bien devant Camara puis obtient la faute
23
 Camara tente d'aller chercher un équipier d'une talonnade... ça ne passe pas... frappe contrée de Saliba ensuite...
21
 Tout part du côté droit et de Bill Antonio qui mystifie totalement Angulo d'un petit pont, puis va chercher Servais à l'entrée du rectangle ! Le milieu de terrain reprend en un temps, plus vif que les défenseurs anderlechtois !
21
 Eeeet le goaaaal pour le KV Malines !!! Mathis Servais !! Incroyable efficacité !
20

But 		But de Mathis Servais (Bill Antonio)
18
 Et maintenant Hazard trouve Cvetkovic au point de penalty... la reprise est au-dessus
17
 Après un très bon travail de Cvetkovic, un centre dévié d'Augustinsson avait été chercher Camara côté droit dans le rectangle, la frappe surpuissante du latéral droit fait trembler la barre de Nacho Miras
17
 CAMARA ! SUR LA BARRE !
16
 Corner anderlechtois et très bon centre de Hazard au second poteau... personne ne touche le ballon
13
 Une remise de Koudou en retrait permet à Anderlecht de se montrer dangereux sur une touche malinoise : Cvetkovic fait écran sur un défenseur et Adriano Bertaccini envoie une frappe que Miras ne parvient pas à aller chercher !
13
 Eeeet le goaaaal d'Anderlecht ! Adriano Bertaccini ! Magnifique, sorti de nulle part !
12

But 		But de Adriano Bertaccini
11
 Malines commence à tenter d'aller mettre la pression à Hey et Camara sur leur flanc, Lauberbach et Van Brederode tentent des accélérations
8
 Koudou gâche un contre à 3 contre 2 en faveur de Malines ! Et Angulo gâche à son tour le contre anderlechtois
7
 Ca se termine en frappe lointaine... et loin à côté ! Coosemans relance Bertaccini en profondeur et Nacho Miras hésite à sortir, il prend un risque
6
 Premier corner malinois après une perte de balle de Nathan De Cat
4
 Et le premier tir ! Cvetkovic est trouvé par un beau geste d'Angulo, frappe dans les gants de Nacho Miras
4
 Et déjà un troisième corner, concédé cette fois par Bill devant Angulo
2
 Le premier corner n'a rien donné, mais Camara en obtient un deuxième après une récupération de Hazard sur le contre... Angulo voit son centre contré, et Malines se dégage enfin
1
 C'est parti et directement un corner obtenu par le duo Hazard-Camara
1
 Anderlecht - KV Malines: 0-0
20:45
 Avant le coup d'envoi, notons l'association en pointe de Bertaccini et Cvetkovic... mais aussi la décision prise par Hasi de laisser Sardella de côté
20:44
 Bienvenue au Lotto Park pour ce duel entre Anderlecht et Malines !
Anderlecht (Anderlecht - KV Malines)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Ali Maamar - Tristan Degreef

KV Malines (Anderlecht - KV Malines)
KV Malines: Nacho Miras - Therence Koudou - Redouane Halhal - Gora Diouf - Bill Antonio - Fredrik Hammar - Myron van Brederode - Jose Marsa - Dikeni Salifou - Lion Lauberbach - Mathis Servais
Banc: Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Lovro Golic - Tommy St. Jago - Massimo Decoene - Xander Van Der Velde

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.0  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Camara Ilay 6.5  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kana Marco 6.8  
  • Précision des passes: 41/42 (97.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Hey Lucas 6.4  
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.4  
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 6.5  
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
De Cat Nathan 6.2  
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 7.9  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 7.0  
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Angulo Nilson A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo  7.5  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Sardella Killian  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 6.8  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Koudou Therence 5.5  
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Halhal Redouane 6.6  
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
Plus de stats
Diouf Gora 6.6  
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Antonio Bill A 6.4  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 6.1  
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
Plus de stats
van Brederode Myron 6.9  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Marsa Jose 6.3  
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Salifou Dikeni 6.5  
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lauberbach Lion 6.3  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Servais Mathis 7.7  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Golic Lovro  
St. Jago Tommy  
Decoene Massimo  
Van Der Velde Xander  

présentation (du match)

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA
Photo: © photonews

Et si Besnik Hasi n'avait plus droit à l'erreur ? Alors que le RSCA a un programme très chargé, les trois points semblent obligatoires ce soir contre Malines.

Si se séparer d'un entraîneur sans avoir de piste sous la main capable de faire mieux au pied levé est un mauvais réflexe qu'ont pris les clubs ces dernières années, Besnik Hasi le sait : encore quelques semaines comme les dernières, et son ami Olivier Renard n'aura pas le choix.

La qualification contre Ninove, qui était censée remettre la machine en route face à un adversaire de D1 Amateurs, a été contre-productive. Les sifflets et les "Hasi buiten" ont résonné, et résonneront encore ce soir si le RSCA ne bat pas le KV Malines.

Quelles sont les options de Hasi ? S'il "punit" les joueurs ayant contre-performé à Charleroi et contre Ninove, il ne lui restera pas grand monde à aligner. Mais Vazquez comme Cvetkovic ont déçu. On imagine bien Adriano Bertaccini débuter en pointe.

La défense centrale a pris l'eau ces dernières semaines, mais Ilic n'a pas saisi sa chance contre Ninove. Un trio Ndiaye-Hey-Kana pourrait régler le souci, avec Camara et Sardella pour animer les flancs, malgré le très mauvais match de ce dernier en Coupe. Saliba, Hazard et De Cat pourraient alors composer l'entrejeu, Stroeykens et Bertaccini formant un duo devant.

Le onze potentiel : 

Coosemans / Camara - N'diaye - Hey - Kana - Sardella / Saliba - Hazard - De Cat / Bertaccini - Stroeykens

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

31/10

Besnik Hasi aborde le duel face à son ancien club, Malines, sur une corde raide. Sa position est plus que fragilisée à Anderlecht, mais Olivier Renard est dans une impasse....

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

31/10

Besnik Hasi, est sous le feu des critiques après les dernières sorties de son équipe. Malgré la victoire en coupe contre Ninove, les performances restent insuffisantes, et ...

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

31/10

Anderlecht affronte Malines samedi soir. Les Mauves devront se méfier de leur adversaire, qui a retrouvé son porte-bonheur.

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

31/10 1

Anderlecht s'est fait huer par ses propres supporters après la victoire contre Ninove. Olivier Deschacht prend la défense de Besnik Hasi.

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

11:30

Certains fans d'Anderlecht veulent le départ de Besnik Hasi. Bertrand Crasson pense le contraire. Un renvoi ne ferait qu'aggraver la situation.

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01

La pression monte pour Besnik Hasi à Anderlecht. Mardi, il a été hué en Coupe, mais pour Walter Baseggio, le vrai souci vient d'au-dessus.

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30

Malines affrontera Anderlecht sans Moncef Zekri, parti au Mondial U17 avec le Maroc. Le jeune ailier attire l'attention... jusqu'à l'Inter Milan.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 2-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved