LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et Malines (2-1)

57
Le RSCA a assez bien repris cette seconde période
54
Grosse alerte sur un bon centre d'Augustinsson, Miras repousse des poings, Hazard frappe, le portier malinois met en corner
50
Bon débordement d'Angulo... Halhal dévie au-dessus en corner !
46
C'est reparti au Lotto Park... et ça commence par un centre dangereux de Lion Lauberbach !
Mi-temps
45+3
La mi-temps est atteinte sur ce score de 2-1 !
45+1
Ooooh situation à l'entrée du rectangle ! Redouane Halhal stoppe apparemment fautivement Cvetkovic, Mr Bourdeaudhui a hésité !
43
Le KV Malines est imprécis dans ses tentatives d'aller de l'avant
42
Carte jaune pour Mihajlo Cvetkovic
41
Frappe de Nilson Angulo depuis la gauche... contrée, Miras s'empare du ballon
40
Belle percée de Diouf plein axe mais mauvais choix en fin de compte
36
Anderlecht fait le choix de laisser le ballon à Malines depuis une petite dizaine de minutes maintenant
32
Oooh le centre dangereux d'Antonio, Lauberbach se retrouve en possession mais est retenu, sans faute ! Van Brederode derrière réussit un raid côté gauche mais fait le mauvais choix !
28
Très bien défendu de Hey devant Van Brederode qui avait tenté un joli geste
27
Notons la belle ouverture de Nathan De Cat à la base de l'action
26
EEEET LE 2-1 ! Mihajlo Cvetkovic ! Beau travail d'Angulo dans le rectangle, et centre au point de penalty, le Serbe n'a qu'à la pousser au fond !
25
But de Mihajlo Cvetkovic (Nilson Angulo)
25
Bonne ouverture de Bertaccini vers la droite... mais Marsa intervient bien devant Camara puis obtient la faute
23
Camara tente d'aller chercher un équipier d'une talonnade... ça ne passe pas... frappe contrée de Saliba ensuite...
21
Tout part du côté droit et de Bill Antonio qui mystifie totalement Angulo d'un petit pont, puis va chercher Servais à l'entrée du rectangle ! Le milieu de terrain reprend en un temps, plus vif que les défenseurs anderlechtois !
21
Eeeet le goaaaal pour le KV Malines !!! Mathis Servais !! Incroyable efficacité !
20
But de Mathis Servais (Bill Antonio)
18
Et maintenant Hazard trouve Cvetkovic au point de penalty... la reprise est au-dessus
17
Après un très bon travail de Cvetkovic, un centre dévié d'Augustinsson avait été chercher Camara côté droit dans le rectangle, la frappe surpuissante du latéral droit fait trembler la barre de Nacho Miras
17
CAMARA ! SUR LA BARRE !
16
Corner anderlechtois et très bon centre de Hazard au second poteau... personne ne touche le ballon
13
Une remise de Koudou en retrait permet à Anderlecht de se montrer dangereux sur une touche malinoise : Cvetkovic fait écran sur un défenseur et Adriano Bertaccini envoie une frappe que Miras ne parvient pas à aller chercher !
13
Eeeet le goaaaal d'Anderlecht ! Adriano Bertaccini ! Magnifique, sorti de nulle part !
12
But de Adriano Bertaccini
11
Malines commence à tenter d'aller mettre la pression à Hey et Camara sur leur flanc, Lauberbach et Van Brederode tentent des accélérations
8
Koudou gâche un contre à 3 contre 2 en faveur de Malines ! Et Angulo gâche à son tour le contre anderlechtois
7
Ca se termine en frappe lointaine... et loin à côté ! Coosemans relance Bertaccini en profondeur et Nacho Miras hésite à sortir, il prend un risque
6
Premier corner malinois après une perte de balle de Nathan De Cat
4
Et le premier tir ! Cvetkovic est trouvé par un beau geste d'Angulo, frappe dans les gants de Nacho Miras
4
Et déjà un troisième corner, concédé cette fois par Bill devant Angulo
2
Le premier corner n'a rien donné, mais Camara en obtient un deuxième après une récupération de Hazard sur le contre... Angulo voit son centre contré, et Malines se dégage enfin
1
C'est parti et directement un corner obtenu par le duo Hazard-Camara
1
Anderlecht - KV Malines: 0-0
20:45
Avant le coup d'envoi, notons l'association en pointe de Bertaccini et Cvetkovic... mais aussi la décision prise par Hasi de laisser Sardella de côté
20:44
Bienvenue au Lotto Park pour ce duel entre Anderlecht et Malines !
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Marco Kana
- Lucas Hey
- Ludwig Augustinsson
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
- Nilson Angulo
- Mihajlo Cvetkovic
Banc:
Moussa N'Diaye
- Yari Verschaeren
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- Enric Llansana
- Mario Stroeykens
- Killian Sardella
- Ali Maamar
- Tristan Degreef
KV Malines:
Nacho Miras
- Therence Koudou
- Redouane Halhal
- Gora Diouf
- Bill Antonio
- Fredrik Hammar
- Myron van Brederode
- Jose Marsa
- Dikeni Salifou
- Lion Lauberbach
- Mathis Servais
Banc:
Bilal Bafdili
- Benito Raman
- Tijn Van Ingelgom
- Ian Truyf
- Ian Struyf
- Lovro Golic
- Tommy St. Jago
- Massimo Decoene
- Xander Van Der Velde